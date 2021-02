Coronavirus : ce que l'on sait sur les formes longues de la maladie

L'OMS organise ce mardi 9 février le premier séminaire virtuel consacré au "Covid long" et qui rassemblera des cliniciens, des chercheurs et des experts pour trouver une définition de la maladie, lui donner un nom formel et harmoniser les méthodes pour l'étudier.

Fatigue "insurmontable", démangeaisons, douleurs musculo-tendineuses, troubles neurologiques et cardiaques, anosmie... Un an après le début de la pandémie, des milliers de patients atteints du Covid-19 affichent des symptômes, des mois après leur guérison officielle. Si quelques études commencent à lever un coin du voile sur ce phénomène, les médecins tâtonnent et "nous ne savons toujours pas vraiment ce qu'est le Covid long", reconnait le docteure Janet Diaz, responsable de l'équipe clinique de l'OMS chargée du dossier, interrogée par l'AFP.

Pour trouver une définition de la maladie, lui donner un nom formel et harmoniser les méthodes pour l'étudier, l'OMS organise ce mardi 9 février le premier séminaire virtuel consacré au Covid long avec des cliniciens, des chercheurs et des experts. "C'est une pathologie qui nécessite d'être mieux décrite, dont on a besoin de savoir combien de personnes sont affectées, dont il faut mieux comprendre la cause pour que nous puissions améliorer la prévention, la gestion et les façons de la soigner", a souligné Janet Diaz, auprès de l'AFP.

Des malades jeunes

Les études disponibles sur les "Covid longs" montrent qu'environ 10% des malades ont des symptômes un mois après avoir été infectés. Mais pour l'heure, on ne sait pas combien de temps ces symptômes peuvent persister.

Les personnes âgées et atteintes de comorbidités semblent davantage épargnées. Les "Covid longs" sont souvent des gens jeunes, essentiellement des femmes, âgées de 45 ans en moyenne, qui ont contracté une forme bénigne du virus, selon une étude réalisée par l'hôpital Hôtel-Dieu, à Paris. Les enfants sont aussi touchés. Des mois après leur infection, ces patients continuent de ressentir trois types de symptômes a expliqué la professeure Dominique Salmon-Céron, qui a coordonné l'étude, sur Europe 1 début décembre.

"D'abord une fatigue souvent terrassante, qui les a parfois obligés à interrompre à nouveau leur travail alors qu'ils l'avaient repris, ensuite, on a les signes neurologiques de troubles de concentration, de mémoire, des maux de tête aussi. Enfin, on a des signes cardiothoraciques, c'est-à-dire de la toux, des douleurs, des variations du rythme cardiaque". Des symptômes auxquels s'ajoutent parfois une perte à nouveau de l'odorat, des troubles digestifs ou des problèmes de peau.

Des symptômes que Laëtitia Heuveline, journaliste à France Bleu Gironde, âgée de 35 ans, connait désormais très bien. "Ça commence avec une fatigue très intense, une fatigue inconnue. Rien que de réfléchir à faire à manger c'est insurmontable (...) Quand mes muscles ne peuvent pas répondre, je suis obligée d'avoir quelqu'un derrière moi pour me lever les jambes parce que je ne peux pas monter les escaliers. Le fait de lever la jambe est impossible."

Des symptômes variés

Isabelle, 56 ans, était en parfaite santé avant de contracter le Covid en mars 2020. Depuis, la quinquagénaire qui vit dans le Morbihan, n'a pas pu reprendre le travail. "Je fais constamment des rechutes qui ne préviennent pas, qui peuvent se traduire par des plaques, des boutons, des migraines, des douleurs partout, des brûlures. Il y a aussi des problèmes digestifs ou même des acouphènes", glisse-t-elle. "Je me traîne depuis des mois" a-t-elle confié à France Bleu Breizh Izel.

À défaut de pouvoir proposer un traitement à ces patients, la professeure Dominique Salmon-Ceron, qui les reçoit en consultation à l'hôtel-Dieu, tente de traiter les symptômes. "Quand on voit que les patients ont un symptôme d'hyper-ventilation, on peut améliorer cela significativement avec de la rééducation", a-t-elle notamment expliqué à France Bleu Paris.

"Ce qu'on ne comprend pas c'est comment toutes ces choses sont liées. Pourquoi est-ce que quelqu'un aurait ceci et un autre cela ?", a commenté le docteure Janet Diaz, responsable du dossier à l'OMS, auprès de l'AFP. "Est-ce que c'est dû au virus ? À la réponse immunitaire ? Si nous en savions plus nous pourrions commencer à identifier certaines interventions pour réduire les symptômes", a-t-elle précisé, soulignant "qu'une quantité énorme" de recherches était en cours.

Les malades mobilisés

Des recherches soutenues par les malades. Las d'affronter les doutes et l'ignorance, ils se sont regroupés en associations partout dans le monde, pour faire valoir leurs droits à une réponse et des soins. "Cela a été un mouvement phénoménal", salue Janet Diaz, en charge du dossier depuis octobre à l'OMS. En France, l'association "Après J20" notamment milite pour une meilleure formation des médecins généralistes sur la prise en charge des "Covid longs".

Autre source d'espoir pour les patients, le séminaire de ce mardi 9 février sera le premier d'une série. "Actuellement nous avons probablement assez de données (décrivant le Covid long) pour commencer à assembler les pièces du puzzle", estime la spécialiste de l'OMS. Outre une définition précise et un nom, le séminaire doit aussi permettre de s'accorder sur les normes pour recueillir les données de surveillance des malades pour commencer à trouver les moyens de soigner. Les donateurs seront présents. "Les gens ont parfois des symptômes pendant très longtemps, mais nous savons qu'ils guérissent" a affirmé le docteure Janet Diaz à l'AFP. "Cela prend peut-être beaucoup de temps, mais ils guérissent".