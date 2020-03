Coronavirus : ce qui peut ouvrir, ce qui reste fermé en Normandie

Écoles, collèges, lycées, universités sont fermées depuis ce lundi matin. L'annonce a été faite jeudi soir par le Premier Ministre. Mais le gouvernement a encore durci les mesures samedi soir. Seuls les commerces jugés "indispensables à la vie du pays" pourront ouvrir. A savoir, les magasins d'alimentation, les pharmacies, les stations services, les bureaux de tabac et de presse et les banques. Sont fermés depuis samedi soir les cafés, les restaurants, les fleuristes, les magasins de vêtements, les librairies et tous les lieux culturels comme les cinémas, bibliothèques, musées, théâtres ainsi que les équipements sportifs couverts. Les salles de sport par exemple ou les piscines. Seule exception dans le secteur de la restauration : les livraisons et la vente à emporter sont toujours possibles, tout comme le room-service des hôtels.

Les services publics essentiels restent accessibles. Les hôpitaux bien sûr, et les transports en commun, à Rouen, le Havre, Evreux, Dieppe, avec des dispositions pour protéger les conducteurs.

Sur le réseau SNCF, la circulation des trains sera progressivement réduite à partir de demain mardi, car la consigne c'est de limiter les déplacements. 7 trains sur 10 aujourd'hui lundi mais le trafic sera progressivement réduit à un train sur deux pour les longues distances, c'est-à-dire les TGV et Intercités, et environ 2 TER sur 3 à partir de demain mardi.

Les taxis, les VTC sont autorisés à circuler. Par contre, les auto-écoles sont fermées. Des réunions de travail doivent être organisées entre les services de l'État et les organisations professionnelles pour préciser ces mesures et un numéro spécial va être mis en place dans toutes les préfectures à partir de ce lundi.

Concernant les églises, temples et mosquées, les messes, cultes et prières sont suspendues. A l'exception des obsèques, toujours possibles mais en comité restreint. Pas plus de 100 personnes.