L'Agence régionale de santé a fait le point ce vendredi 13 novembre sur la situation épidémique dans le Centre-Val de Loire. "Des signes encourageants" sont constatés, mais ne se reflètent pas encore sur le nombre d'hospitalisations. Plus de 80 clusters sont identifiés dans des ephad.

Coronavirus : "On est probablement en haut de la deuxième vague" dans le Centre-Val de Loire, selon l'ARS

"On est probablement en haut de la deuxième vague régionale" déclare le directeur général de l'ARS en Centre-Val de Loire Laurent Habert ce vendredi. L'ensemble des hospitalisations reste à la hausse dans la région, surtout "les hospitalisations les plus lourdes." Elles concernent 167 personnes, dont 68 pour le seul Loiret.

Laurent Habert constate néanmoins un frémissement positif sur le front de l'épidémie :"La tendance se casse. A l'image de la situation nationale, on a les premiers signes encourageants (...) le taux d'incidence et le taux de positivité sont en évolution favorable." Le taux d'incidence dans la région s'établit à environ 322 cas pour 100.000 habitants mais de fortes disparités sont observées d'un département à l'autre. Le Loiret (388) et le Cher (384) sont ainsi proches du taux national (392) tandis que l'Indre-et-Loire observe une diminution de ce taux (291).

83 clusters dans les ehpad, dont 26 dans le seul Loiret

Jeudi 12 novembre, le Centre-Val de Loire comptait 83 foyers épidémiques en ehpad. Le Loiret concentre près d'un tiers de ces clusters : 26 ehpad loirétains sont touchés. Le Loir-et-Cher compte 18 clusters dans ses ehpad, l'Indre-et-Loire 15. Concernant les clusters dans les établissements pour personnes handicapées, le Loiret est encore le département le plus touché, avec 10 établissements concernés sur les 31 en situation de cluster au niveau régional.

Les transferts de patients continuent pour soulager le CHR d'Orléans

Depuis le 7 novembre, plusieurs patients ont été transférés d'un département à un autre, notamment pour soulager le CHR d'Orléans : 4 patients en réanimation ont ainsi été confiés au CHRU de Tours et 3 patients hospitalisés pour Covid ont été transférés à Blois. "Le CHU de Tours joue un peu le rôle de base arrière des hospitalisations lourdes" précise Laurent Habert. Les différents établissements hospitaliers de Tours ont également accueilli deux patients du CH de Chambéry et un patient en réanimation du CH de Châteauroux-Le-Blanc.