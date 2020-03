Coronavirus en Bretagne : "Certains malades ne résident pas dans la région" prévient l'ARS

Une fois par jour, l'Agence Régionale de Santé et les services de la préfecture communiquent sur la situation sanitaire en Bretagne. Ce dimanche 22 mars, la région compte 87 nouveaux malades.

Le Morbihan toujours le département le plus touché

En seulement 24 heures, le Morbihan compte 17 cas supplémentaires avec un total de 174 malades. Dans les autres départements bretons, le virus semble mettre moins de temps a se propager. Le Finistère compte 99 cas (+8 par rapport à la journée d'hier), l'Ille-et-Vilaine passe de 84 à 91 malades et les Côtes-D’Armor de 27 à 33 cas. On compte désormais 17 décès dans la région, deux de plus par rapport au bilan communiqué ce samedi 21 mars.

à lire aussi Coronavirus : une médecin du Morbihan en colère contre les Parisiens qui viennent se confiner en Bretagne

Certains malades ne viennent pas de Bretagne

Mais les autorités précisent également que 11 personnes contaminées ne résident habituellement pas en Bretagne. Elles ajoutent que 38 personnes, ont fait l'objet de prélèvements biologiques dans les centres hospitaliers de Lorient, Morlaix, Pontivy, Saint-Malo, Rennes, Brest ou Quimper mais leurs départements de résidence ne sont actuellement pas encore connus.