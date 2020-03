Coronavirus : ces métiers qui font aussi tourner l'hôpital d'Auxerre

C’est toute une chaîne qui fait tourner en ce moment les hôpitaux. On a beaucoup parlé ces derniers jours et à juste titre des personnels soignants, mais tous les autres agents hospitaliers font également en sorte que le système fonctionne. Les personnels médico-techniques, techniques, administratifs ou d’entretien représentent plus du quart des salariés de l'hôpital d'Auxerre. Leur rôle pendant cette crise a aussi son importance.

Dans le même bateau que les soignants

Sur les quelques 1650 salariés du centre hospitalier, 450 environs font partie de ces personnels qui ne soignent pas, mais qui sont parfois exposés : "Aux urgences", explique Gérald Defief, délégué syndical FO (Force Ouvrière) au centre hospitalier, "vous avez à l'accueil des personnels qui sont dans le même bateau que les soignants, c'est à dire qu'il faut prendre les dispositions maximales pour éviter une contamination". Toutes les précautions sont prises", reconnaît-t-il sans peine, "gel, masque, plexiglas".

Virus ou pas, je fais mon métier ! (Thomas, brancardier)

Tous ces personnels connaissent les risques et les assument comme Thomas, 31 ans. Il est brancardier : "On a des enfants, on s'inquiète un petit peu forcément, mais on fait attention. De toutes façons, virus ou pas virus, je suis là pour faire mon travail. C'est une question de conscience professionnelle."

Le service des urgences de l' hôpital d'Auxerre. © Maxppp - Jérémie FULLERINGER

L’hôpital, c'est toute une chaîne ( Brigitte, agent administratif )

A l'hôpital d'Auxerre, il y a aussi tous ces professionnels que le public rencontre plus rarement et dont le travail est pourtant déterminant pour le fonctionnement de l'ensemble. "La blanchisserie inter-hospitalière, on n'en parle pas," raconte Brigitte, un agent administratif du syndicat Force Ouvrière, "mais heureusement que des gens sont là pour désinfecter tout le linge et permettre aux personnels d'avoir du linge propre. Le fonctionnement de l'hôpital, c'est toute une chaîne! Tous ces agents n'ont pas de gros salaires, mais ils font preuve d'une belle conscience professionnelle," conclut-elle.

Ces agents de services hospitaliers qualifiés ne gagnent pas en effet des mille et des cents. Ils touchent entre 1530 et 2000 euros bruts par mois, suivant leur métier et leur ancienneté.