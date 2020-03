Coronavirus : ces Nîmoises parties "au vert" en Lozère

L'épidémie de coronavirus en France, comment essayer d'y échapper ? Certains en ont profité pour se mettre au vert. Des nîmois ont par exemple décidé d'aller se réfugier à la campagne. C'est le cas par exemple d'Elisa et Manon, deux copines de 22 ans. Leur refuge ? La maison de vacances du père de Manon en Lozère. Elle se trouve dans un tout petit hameau : Le Poux, au nord du département, à côté de Chambon-le-château.

Leur petit paradis se trouve à environ trois heures de route de Nîmes.

"C'est complètement perdu, il y a trois habitants dans le village, qui y vivent à l'année ! (...) on jardine, on dort, on mange, on fait un peu l'apéro et la pétanque !" Elisa

Et visiblement, si le temps s'arrête pour elles, c'est tout sauf un problème. Elles s'adaptent à toutes les situations. Vraiment... toutes !

"Il y a plus d'animaux que d'habitants (...) Pour la toilette ? Quand ion est arrivé on a creusé un trou, et voilà ! (...) On peut faire ce qu'on veut, on a des champs, on peut faire du vélo, on peut marcher, on ne croise personne. Vraiment, on en profite" Manon