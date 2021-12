Coronavirus : ces pharmaciens lavallois n'ouvriront pas tous les dimanches pour vacciner plus

Ouvrir plus pour vacciner plus et plus vite, c'est la raison pour laquelle le gouvernement autorise les pharmaciens qui le souhaitent à administrer des doses de vaccin contre le covid tous les dimanches des mois de décembre et de janvier. Les gérants d'officines vaccinent déjà leurs clients du lundi au vendredi, pour cette pharmacienne en centre-ville de Laval, l'idée est bonne sur le papier, "encore faudrait-il qu'on ait le nombre d'employés pour."

Elle et son associée administrent 21 doses de vaccin contre le covid par jour. "On doit à la fois gérer les vaccinations, les dépistages, le comptoir, les ordonnances... On ne peut pas tout délaisser pour le covid", poursuit la gérante.

Pas question non plus d'ouvrir tous les dimanches à la pharmacie de la Paix. Son gérant, Mehdi Pouteau, lui aussi est débordé, "on travaille dix heures par jour du lundi au samedi, mes équipes ont besoin de se reposer aussi." Se pose également la question des stocks de vaccins. Lui affirme avoir déjà des difficultés d'approvisionnement.