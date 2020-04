Coronavirus : chaque habitant de la Métropole de Dijon va recevoir trois masques

Des masques pour tous les habitants de la Métropole, c'est le projet de François Rebsamen, le maire de Dijon. Dans une allocution postée sur la page Facebook de la ville lundi 27 avril 2020, il a présenté son "plan" pour y arriver.

Près de deux millions de masques au total

"J'ai passé commande d'un million de masques chirurgicaux chinois, en lien avec la région, et de 700.000 masques en tissu, lavables et réutilisables, de fabrication française, a indiqué François Rebsamen. La livraison est annoncée pour la semaine du 4 mai, nous ne connaissons pas encore le jour exact". Le maire voudrait que, dans la perspective du déconfinement, chaque habitant de Dijon - et de sa métropole - dispose de trois masques : deux masques en tissu lavable et un masque chirurgical.

Des points de collecte ?

Pour éviter les déplacements, les masques seront distribués "au plus près des habitants". Le maire a d'ores et déjà annoncé la présence d'une cinquantaine de points de collecte. "Les modalités d'utilisation seront précisées au moment de la distribution", a indiqué François Rebsamen. En attendant, "toutes les productions de masques artisanaux sont encouragées". "Si vous avez des compétences en couture", vous pouvez vous inscrire à partir de mercredi matin sur le site de la ville de Dijon pour donner un coup de main - ou d'aiguille !