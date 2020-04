Coronavirus : Charles de Gaulle, l’hypothèse d’une contamination à Brest privilégiée

Ce dimanche, sur France Inter, le chef d’état-major des armées « pense » que les marins du porte-avions français ont attrapé le Covid-19 lors de l'escale à Brest qui a eu lieu juste avant l’annonce du confinement, entre le 13 et le 16 mars.

C’est pour le moment la piste privilégiée par l’armée française. Le coronavirus s’est sans doute infiltré à bord du Charles de Gaulle à la mi-mars, lors d’une escale à Brest. "On le pense", a déclaré sur France Inter François Lecointre, le chef d’état-major des armées.

C’est dans cette ville de la pointe bretonne que l’unique porte-avions tricolore a fait escale. Une escale qui a eu lieu juste avant l’annonce du confinement et qui a été maintenue "pour des problèmes de logistique".

Une escale maintenue "pour des raisons logistiques"

En effet, une relève a eu lieu. Une cinquantaine de marins sont montés à bord du navire et des centaines d’autres en sont descendus entre le 13 et le 16 mars, après quoi le navire est reparti en mer. Théoriquement, les symptômes auraient dû apparaître deux semaines plus tard, selon la durée d’incubation, c’est-à-dire fin mars. Mais ce n’est que début avril que les premiers cas ont été détectés.

Si l’hypothèse d’une contamination lors de l’escale à Brest est privilégiée à ce stade, elle doit encore être consolidée. Vendredi, la ministre des Armées, Florence Parly, avait notamment évoqué le fait que le virus ait pu être déjà présent à bord avant cette escale à Brest.

Des enquêtes en cours

Deux enquêtes - une de commandement et une épidémiologique - sont actuellement en cours. Elles s’intéressent à la gestion de crise et au processus de contamination du bâtiment.

Toujours est-il que les mesures n’étaient pas suffisantes pour protéger les marins du Charles de Gaulle face au Covid-19. C’est en substance ce que le chef d’état-major des armées a dit, ce samedi soir, sur le plateau du journal de 20 heures de TF1. En effet, 1.046 marins ont été infectés par le coronavirus, ce qui représente près de deux tiers de l’équipage officiant à bord du porte-avion.

Un des membres de l'équipage du Charles de Gaulle, lui-même positif au coronavirus, avait témoigné sur France Bleu Provence de sa colère et du "manque de transparence de l'armée" qui a, selon lui, "joué avec la santé, la vie" des marins.