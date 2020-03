Coronavirus : se laver les mains, pas de contact, isoloir nettoyé lors du 1er tour des municipales en Mayenne

Des mesures sanitaires seront mises en place dans les bureaux de vote en Mayenne, pour le 1er tour des élections municipales, dimanche 15 mars, afin d'éviter la propagation du coronavirus.

Il est recommandé aux électeurs de se laver les mains à l'entrée et à la sortie des bureaux ou d'utiliser le gel hydro-alcoolique mis à disposition, ce sera le cas par exemple à Château-Gontier-sur-Mayenne et à Laval. Il faudra aussi éviter tout contact physique et apporter son propre stylo pour signer la liste d'émargement. Les isoloirs, les urnes et les tables seront nettoyés et désinfectés régulièrement.

"Protéger les membres des bureaux de vote, les scrutateurs et les électeurs" : le ministère de l'Intérieur a envoyé une circulaire à toutes les municipalités détaillant les mesures de précaution à prendre. "Les situations de promiscuité prolongée" doivent être limitées qui préconise un marquage au sol destiné à maintenir une distance suffisante d'environ un mètre entre électeurs. Les files d'attente doivent être évitées.

Il n'y a aucune recommandation faite aux membres du bureau de vote de revêtir un masque.