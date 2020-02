Coronavirus : le distributeur vosgien Robé-médical en rupture de stock

Vosges, France

Antoine Chonion se souviendra longtemps du week-end des 25 et 26 janvier derniers. En quelques heures, le patron de Robé-médical à Saint-Etienne-lès-Remiremont dans les Vosges, a vu affluer les commandes à un rythme vertigineux.

Rupture de stock en quelques heures

Deux millions de masques respiratoires et 500 000 masques de chirurgie. Résultat, la rupture de stock. En cause les professionnels de santé, les particuliers, et surtout la communauté des chinois installés en France, qui ont passé commande pour les familles et les proches qui vivent en Chine et doivent faire face à une pénurie de masques. "Nous avons même reçu des appels directs venant d'hôpitaux chinois" souligne encore surpris Antoine Chonion.

Pour faire face à la demande qui reste soutenue, Robé-médical a décidé de se réapprovisionner. Plusieurs centaines de milliers d'unités , qui seront livrés mi-février et début mars. La société de Roanne qui produit ces masques a déjà multiplié par 7 sa production.