Coronavirus : au CHR de Metz-Thionville, le calme entre deux tempêtes ?

Après deux mois de tensions marqués par la mobilisation des soignants, l'afflux des malades, l'engorgement des services et les évacuations de patients, un calme relatif est revenu au CHR Metz-Thionville. Sa directrice générale Marie-Odile Saillard confirme "une décrue progressive qui a permis d'envisager une reprise de l'activité que nous avions différé le 13 mars depuis une dizaine de jours." Ainsi, l'amélioration de la situation a permis de reprendre depuis une dizaine de jours les activités médicales et chirurgicales repoussées à partir du 13 mars, et devenue aujourd'hui urgentes pour les patients.

Vigilance, pas encore d'inquiétude

Quant au déconfinement entamé lundi, il suscite pour le moment de la vigilance, pas encore de l'inquiétude. "Nous nous attendons à ce que le déconfinement porte quelques conséquences en terme d'augmentation du nombre d'appels au Samu" affirme Marie-Odile Saillard. Reste à savoir de quelle ampleur sera la deuxième vague. "Si c'est une petite remontée d'activité, modeste, elle sera absorbable sans la moindre difficulté" aussi bien au CHR que dans les autres hôpitaux publics et privés du département.

On connait le chemin

En revanche, il en sera différemment si la maladie venait à sévir au mêmes niveaux qu'en mars et avril. Si les équipes ont désormais l'expérience, savent à quoi s'attendre et où porter leurs efforts, la question des moyens matériels n'est pas réglée. "On connait le chemin. Pour autant, les problématiques d'approvisionnement que nous avons rencontré au début ne sont pas totalement résolues. Je parle des masques, des respirateurs, des médicaments, des réactifs..."

Repos des troupes

L'autre inquiétude porte sur l'état des personnels qui ont beaucoup donné ces dernières semaines. Les renforts tels que la réserve sanitaire, les étudiants ou les retraités venus en aide sont en train de repartir. "Nous avons besoin que les équipes prennent de vrais repos et reprennent une activité sereine qui soit pas une source d'inquiétude" confie la directrice qui voit arriver la période estivales avec appréhension. "Il faut absolument que la situation soit maîtrisée en juillet et août parce que je n'envisage pas une seule minute avoir à contraindre les congés d'été. Cela serait injuste et totalement contre productif."