Coronavirus : plus de 1000 volontaires pour tester les vaccins au CHU de Toulouse

En l'espace de dix jours, plus de 1000 volontaires ont répondu à l'appel de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) pour tester de nouveaux vaccins contre le coronavirus au CHU de Toulouse. Au total, 25 000 personnes participeront à ces essais dans toute la France.

Les volontaires se bousculent pour tester un vaccin contre le Coronavirus. Depuis le 1er octobre, la plateforme www.covireivac.fr, sur laquelle on peut s'inscrire pour participer aux essais cliniques pour évaluer des "candidats vaccins", reçoit des centaines de candidatures chaque jour. Vingt-quatre sites français ont été retenus pour participer à ces études, dont le Centre d'investigation clinique (CIC) du CHU de Toulouse. Plus de 1000 personnes rattachées géographiquement au centre toulousain sont déjà inscrites.

Le CIC de Toulouse devrait tester plusieurs candidats vaccins dans les prochains mois. "Pour chaque programme vaccinal, on va recruter entre 100 et 300 personnes", explique Claire Thalamas, médecin responsable du CIC de Toulouse. "Ce sont des essais qu'on appelle 'contre-placebo', c'est-à-dire que la moitié des volontaires vont recevoir le principe actif du vaccin, et l'autre moitié un placebo". Ensuite, les sujets seront suivis de près pendant deux heurs après la vaccination puis pendant un an afin de voir leur réaction, l'efficacité de la vaccination et l’apparition d'éventuels effets secondaires.

Un panel représentatif

Pour mener ces essais, les médecins vont sélectionner les sujets en fonction de leur âge et de leur état de santé. "On aura tout type de personnes, entre 18 et 80 ans, des personnes à risque aussi, la première condition est qu'il ne soit pas positif au Coronavirus au moment de débuter le test", précise Claire Thalamas. Les critères de sélection dépendront aussi de la circulation du virus au moment de débuter la campagne de tests.

Ecoutez : Claire Thalamas, médecin du Centre d'investigation clinique du CHU du Toulouse Copier

Parmi ceux qui seront peut-être sélectionnés, il y a Christine, 58 ans, habitante de Villefranche-de-Lauragais en Haute-Garonne. Elle s'est pré-inscrite en ligne et a rempli un questionnaire sur sa santé. Atteinte d'une maladie aux reins, elle est considérée comme personne à risque et se sent donc très concernée par l'élaboration d'un vaccin. Malgré sa maladie, elle peut participer aux essais. Tout comme les personnes âgées, parce que ce sont elles qui seront vaccinées en priorité et que leur réponse immunitaire peut être différente de celle des plus jeunes.

J'ai confiance en notre système médical" - dit Christine, volontaire pour les tests du vaccin contre le coronavirus

Christine saura d'ici la fin de l'année si elle peut participer aux essais dans la fabrication d'un vaccin contre le coronavirus. © Radio France - Flora Midy

"On a applaudi à 20h pendant des semaines le personnel médical, mais il ont besoin de nous maintenant", explique Christine. Ces essais ne lui font pas peur. Même si elle a déjà beaucoup fréquenté les hôpitaux à cause de sa maladie, elle se dit très déterminée à contribuer à la fin de cette épidémie mondiale. " Le plus gros risque, c'est de ne rien faire et de continuer à comptabiliser les personnes en réanimation, les morts. J'ai confiance en notre système médical, je le connais bien".

Ecoutez : le témoignage de Christine, volontaire pour tester un vaccin Copier

Deux ans d'essais, en trois phases

Ces essais pourraient commencer dès la fin de l'automne. Ils vont durer deux ans et se dérouleront en trois phases : l'administration du vaccin d'abord, les tests pour connaitre la dose idéale ensuite et enfin la comparaison des résultats en fonction de chaque profil. Si sa candidature est retenue, Christine, comme tous les autres candidats, sera contactée par l'INSERM d'ici la fin de l'année ou le début de l'année prochaine. Selon la loi, les candidats ne seront pas rémunérés mais défrayés jusqu'à 300 euros maximum.