Coronavirus : cinq décès supplémentaires dans la Loire, le nombre d'hospitalisations en baisse

Selon le bilan quotidien de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, cinq personnes de plus sont décédées du coronavirus dans la Loire par rapport à dimanche.

D'après les données communiquées lundi soir par l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 145 personnes sont mortes du coronavirus dans la Loire au 20 avril. Cela fait cinq décès supplémentaires en 24 heures. Le nombre de patients hospitalisés diminue en revanche dans le département : 479 étaient concernées dans la Loire dimanche soir, elles ne sont plus que 473 ce lundi soir.

En Haute-Loire, la situation est la même ce lundi que dimanche soir : 36 personnes sont hospitalisées à cause du coronavirus, et l'épidémie a fait six décès dans le département.

L'ARS précise qu'à l'échelle de la région, "le nombre de patients hospitalisés reste stable et le nombre de personnes en réanimation" l'est également par rapport à dimanche. Ce lundi, l'ARS constate _"une augmentation des décès signalés_, possiblement dû à un rattrapage des données du weekend ; cette tendance sera à confirmer". 2936 personnes sont hospitalisées dans la région en raison du covid-19.