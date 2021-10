Coronavirus : cinq morts à l'Ehpad de Saint Calais

Le bilan s'alourdit à l'EHPAD de Saint Calais (Sarthe), où un foyer de contamination ("cluster") a été détecté le 21 septembre dernier : deux résidents sont décédés ce dimanche, ce qui porte à cinq le nombre de victimes depuis l'identification de ce cluster. Il s'agit de personnes "âgées de 90 ans et/ou présentant des co-morbidités associées", indique la direction dans un communiqué, précisant que tous les personnels sont bien vaccinés.

Des animateurs extérieurs testés positifs

Les autorités sanitaires pensent que ce foyer est parti de "deux membres d'une troupe d'animation" intervenus à l'Ehpad la semaine du 6 septembre : ils ont été testés positifs le 11 septembre. Ces intervenants étaient complètement vaccinés, précise l'ARS.

Les animations avaient "repris progressivement, toujours dans le respect des mesures barrières" dans cet Ehpad "compte tenu d’un très haut taux de vaccination de plus de 94 % chez les résidents, quatre résidents non vaccinés, pour raison de contre-indication médicale", selon la direction. On ignore si ces quatre résidents non vaccinés figurent parmi les cinq victimes.

L'établissement a arrêté les animations, les visites et les repas collectifs le 11 septembre. Le premier cas positif chez les résidents a été détecté dix jours plus tard.

Nouvelle campagne de tests ce lundi

Au total, 25 résidents ont été testés positifs au coronavirus, de même que deux membres du personnel : une infirmière et un agent de services hospitaliers, placés en septaine. Les résidents positifs sont isolés sur le même étage pour limiter les risques de propagation du virus. Une nouvelle campagne de dépistage a eu lieu ce lundi 4 octobre.

La campagne de vaccination pour la troisième dose des résidents devait débuter le 27 septembre, elle a été stoppée par la découverte du cluster. Elle doit reprendre pour les résidents testés négatifs "dès que possible".