Coronavirus : cinq nouvelles victimes en 24 heures en région Centre-Val de Loire

Le Coronavirus-Covid 19 a fait cinq nouvelles victimes dans la région, précisément en Indre-et-Loire, dans le Loiret et dans le Loir-et-Cher, département où trois décès supplémentaires sont enregistrés. Quarante-huit personnes sont jours hospitalisées dans les services de réanimation de la région.

L'Agence Régionale de Santé (ARS) a publié ce samedi soir un nouveau bilan de l'épidémie de Coronavirus en Centre Val-de-Loire. Ces dernières 24 heures, cinq décès supplémentaires ont été enregistrés : 1 en Indre-et-Loire et dans le Loiret et 3 dans le Loir-et-Cher. Quarante-huit personnes sont hospitalisés dans les services de réanimation des hôpitaux de la région, soit deux patients de moins par rapport à vendredi soir. Depuis le début de l'épidémie, 880 décès ont été enregistrés dans les hôpitaux et Ehpad de la région.

Le bilan détaillé de l'ARS