Coronavirus : cinq trucs à ne pas faire avec un masque

"Quitte à le porter, autant bien le porter pour que ce soit efficace." A chaque ville ses spécificités mais le port du masque en extérieur est désormais obligatoire à Bordeaux, dans plusieurs villes des littoraux basque, landais et charentais ou encore sur certains marchés comme à Thouars ou Sarlat. Dans ce contexte, Caroline Bervas, pharmacien hygiéniste du centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins de Nouvelle-Aquitaine (CPIAS-NA), récapitule pour France Bleu les cinq trucs à ne pas faire avec un masque si on veut lui conserver toutes ses propriétés anti-covid.

Le masque sous le nez alors que "le nez est la porte principale d'entrée et de sortie du virus", Le masque à l'oreille, Le masque au coude. La pharmacien sourit presque en précisant : "On a son masque à proximité et on le porte en bandoulière, comme un petit sac à main", Le masque en collier, Le masque en serre-tête.

"Un masque se porte _sur le nez, la bouche et le menton pour être efficace_. Les gens ont bien compris qu'il y a une utilité au masque et une réglementation maintenant. Se protéger et protéger les autres, c'est vraiment un acte altruiste. On ne connaît ni sa fragilité, ni celle des autres."

Que faire du masque quand on l'enlève ?

"On peut enlever un masque si on veut parler, on le dépose dans un endroit propre, on le remet bien par les élastiques car il faut éviter de toucher la zone centrale du masque, c'est un filtre. Ensuite à chacun de se prendre en charge et d'essayer de l'entretenir de la meilleure façon. Et pour soi, et pour les autres."

Porter le masque, OK. Mais pas n'importe comment. C'est le message du centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins de Nouvelle-Aquitaine (CPIAS-NA) à travers une campagne lancée il y a quelques jours sur les réseaux sociaux.