Coronavirus en Pays de la Loire : circulation très active du virus dans la population, surtout dans les Ehpad

"La 2e vague est plus redoutable que la première avant l'été" a lancé Jean-Jacques Coiplet, le directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire lors de la conférence de presse sur l'évolution du virus dans la région.

Pour avoir une idée de "la gravité de la situation" il suffit de regarder les chiffres de l'épidémie dans la région. Le taux d'incidence correspond au nombre de personnes infectées sur une semaine, ramené à 100.000 habitants. C'est en Mayenne et dans le Maine-et-Loire qu'il est le plus élevé selon les dernières données fournies par l’Agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire.

Mercredi, il atteignait 412,8 pour le Maine-et-Loire et 359,2 pour la Mayenne. 352,4 pour la Loire-Atlantique. La Vendée se situe à 290, 6 pour 100.000 habitants. La Sarthe enregistre un taux d'incidence de 252,8.

Dans la région, le taux de positivité (nombre de personnes testées positives sur une semaine) est de 16,6 %.

Les Ehpad très touchés

485 clusters ont été enregistrés dans toute la région. La situation est particulièrement préoccupante chez les 65 ans et plus et dans les Ehpad. 681 cas ont été recensés auprès des résidents ou des personnels soignants dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. 20 clusters ont été enregistrés dans les Ehpad de Loire-Atlantique, 15 dans le Maine et Loire, 9 en Vendée, 8 en Sarthe et 4 en Mayenne.

Mercredi huit nouveaux patients provenant de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été transférés dans les hôpitaux de la région, dans les CHU d'Angers, Nantes et Saint-Nazaire. Au total, depuis le début de la crise sanitaire, 18 patients ont été transférés dans les hôpitaux de la région.

à lire aussi Coronavirus : la CPAM de la Mayenne traite 400 appels par jour, elle vient de recruter

Interdiction de vendre de l’alcool dans l’espace public après 22h

En plus du l'obligation du port du masque, le préfet de région Didier Martin interdit la vente et la consommation d'alcool dans l'espace public à partir de demain après 22h en Loire-Atlantique.

La grogne monte dans les lycées

Des élèves ont à nouveaux manifesté ce jeudi devant leurs établissements notamment à Nantes pour dénoncer le protocole sanitaire, jugé insuffisant. Hormis l'obligation du port du masque en primaire, le nouveau protocole mis en place depuis la rentrée des vacances de Toussaint invite à limiter les brassages et à respecter la distanciation physique dans la mesure du possible.

Plusieurs syndicats plaident depuis des semaines pour un renforcement des règles et l'accueil des élèves en effectifs réduits, via un système de rotation. Selon le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer, quand le protocole sanitaire ne peut pas être respecté, des solutions doivent pouvoir être trouvées avec des demi-groupes ou avec de l'enseignement hybride en accord avec les rectorats afin de permettre une continuité pédagogique.

Dans la Sarthe, plus de 340 élèves sont renvoyés chez eux par précaution et faute d'encadrants disponibles. Quatre membres de l'encadrement sont positifs au coronavirus.

Une grève sanitaire mardi

Le SNES-FSU, premier syndicat du secondaire appelle les personnels à une grève sanitaire le 10 novembre, "partout où les conditions sanitaires ne seraient pas réunies pour assurer la sécurité".

De son côté, le ministre de la Santé Olivier Véran estime "possible" que les lycées referment si les mesures prises ces derniers jours pour freiner l'épidémie ne s'avèrent pas "suffisamment efficaces".

Conséquences de cette crise sanitaire, les deux marchés de Noël de Nantes n'auront pas lieu cette année. La ville de Nantes a été contrainte de prendre cette décision jeudi à cause des règles en vigueur sur le territoire.