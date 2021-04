Coronavirus : cluster à l'Ehpad d'Auzances en Creuse, 38 cas positifs, trois résidents décédés

Un foyer de contamination s'est déclaré à l'Ehpad d'Auzances en Creuse fin mars. Parmi les 38 cas de contamination, 24 résidents et 14 salariés, essentiellement par les variants sud-africain et brésilien. Trois personnes âgées sont mortes.

La stupeur règne à l'Ehpad le Bois joli d'Auzances en Creuse. La maison de retraite qui compte actuellement 69 résidents et 85 salariés n'avait eu aucun cas de contamination à la Covid-19 depuis le début de la crise sanitaire. Mais un cluster a été détecté le 26 mars, ce foyer de contamination est essentiellement dû aux variants sud-africain et brésilien.

Des morts parmi les vaccinés

Depuis la fin mars, 38 cas ont été recensés, 24 résidents et 14 salariés, selon le directeur Thomas Simon. Trois personnes âgées testées positives sont décédées, elles ont été contaminées par le variant sud-africain ou brésilien. Deux d'entre elles étaient vaccinées et avaient reçu les deux doses de Pfizer. "Il s'agit de personnes de plus de 90 ans qui étaient par ailleurs multi-pathologiques, extrêmement fragiles avant d'avoir contracté le virus", précise le directeur.

Deux résidents à l'état de santé préoccupant sont hospitalisés à Guéret. L'un d'eux était vacciné, l'autre non. En accord avec l'Agence régionale de santé, dix résidents positifs de l'Ehpad d'Auzances ont été transférés au centre hospitalier d'Evaux-les-bains. "Ce sont des personnes qui vont plutôt bien mais qui sont sous surveillance médicale renforcée, ça permet aussi de soulager l'Ehpad", ajoute Thomas Simon. Aucun résident n'est en réanimation mais certains ont des symptômes qui nécessitent un traitement, notamment des antibiotiques ou de l'oxygène.

Visites et animations suspendues

En raison de ce foyer de contamination, toutes les visites de familles sont suspendues au Bois joli, sauf pour aller voir un proche en fin de vie. Les résidents prennent tous leurs repas en chambre. Les animations collectives sont également en pause. "Il y a une forme de stupeur parce que ça nous a touchés très vite et très fort alors qu'on avait été épargnés jusqu'à présent, souffle le directeur. On est dans un esprit d'entraide et de solidarité très fort." Une cellule de soutien psychologique est mise en place pour les salariés.