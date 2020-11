Coronavirus : cluster à la mairie de Rethel, l'hôtel de ville ferme ses portes

25 cas de coronavirus ont été détectés parmi le personnel et les élus de la Ville de Rethel. Les services municipaux sont à l'arrêt pendant une semaine. L'hôtel de ville n'assure des permanences que pour les urgences à l'Etat civil.

Après l'apparition de plusieurs cas de coronavirus au sein de la communauté de commune du Pays Rethélois et de la Ville de Rethel, un dépistage du coronavirus a été mené sur l'ensemble du personnel communal et des élus municipaux ce jeudi 12 novembre. Sur les 85 tests réalisés, 25 se sont avérés positifs (20 agents et 5 élus).

En conséquence, le maire de Rethel, Joseph Afribo a décidé de fermer l'hôtel de ville, les services techniques et les bureaux du Quai d'Orfeuil jusqu'au vendredi 20 novembre. Seule une permanence sera assurée pour les urgences d'Etat-Civil, du lundi au samedi de 8h30 à 10h. Une société de nettoyage se chargera dans le courant de la semaine prochaine de désinfecter l'ensemble des locaux.