Coronavirus : cluster dans un Ehpad de Marckolsheim, des résidents déjà vaccinés contaminés

Des résidents de l'Ehpad "Résidence Le Ried" de Marckolsheim (Bas-Rhin) ont été diagnostiqués positif au Covid alors qu'ils étaient vaccinés. La maison de retraite compte 93 résidents, dont 73 vaccinés. 11 cas de Covid ont été détectés, dont une majorité de personnes déjà vaccinées. L'Agence régionale de santé (ARS) précise que trois personnes ont dû être hospitalisées, deux non vaccinées et une avec un schéma vaccinal incomplet. "Les personnes hospitalisées le sont par prudence car ayant de fortes pathologies et non parce qu’elles ont une forme sévère de la Covid", ajoute l'ARS.

Le vaccin n'empêche pas d'attraper le Covid

Des mesures de gestion sont prises dans cet établissement. L'ARS rappelle que le vaccin est efficace pour prévenir les formes sévères, et graves. Le vaccin n’empêche pas d’attraper le Covid et d’être asymptomatique, et de contaminer quelqu’un. Il semble réduire la charge virale et donc la contamination et la circulation du virus, mais ne l’empêche pas. Le respect des mesures barrières doit être maintenu même en cas de vaccination.