Vaccination covid en EHPAD : onze clusters en Poitou, mais des symptômes atténués grâce à la première dose

Dans le Poitou, la vaccination en maisons de retraite a commencé il y a quatre mois. Dans la Vienne, d'ici à juillet, 80% des résidents de plus de 75 ans, auront reçu leur deuxième injection. Certes, on recence encore une douzaine de clusters en EHPAD, mais les cas sont moins graves.

Cela fait quatre mois que la vaccination a démarré dans les EHPAD du Poitou. Et à quelques jours de la mi-mai, l'Agence régionale de santé de Nouvelle Aquitaine (ARS) se veut rassurante. Dans la Vienne, elle estime que 80% des 75 ans et plus ont reçu leur première injection de vaccin anti-covid. Mais seulement 60%, la deuxième. "C'est lié aux délais qu'il y a eu entre les premiers vaccinés et les derniers", explique le Dr Mehdu Boudjella, de l'ARS. "Et puis, il y a les délais d'attente recommandés entre les deux doses." En France, ils peuvent aller de quatre à six semaines. Le médecin conseil espère atteindre les 80% de deuxièmes injections d'ici à juillet.

Des clusters malgré la vaccination

En attendant, les premiers effets positifs de la vaccination en EHPAD se font déjà sentir. Certes, il y a encore des cas positifs, mais chez les primo-vaccinés, il n'y a pas de symptômes ou alors des effets moins graves. C'est ce qui explique qu'on recense encore des clusters dans le Poitou, dont 40% en EHPAD alors que la vaccination y a débuté en janvier.

Sur les quinze foyers actifs du virus de la Vienne, cinq se sont déclarés en maisons de retraite, malgré la vaccination et les mesures sanitaires. On en compte six sur douze en Deux-sèvres.

Pour Santé publique France, on parle de cluster dès lors qu'on repertorie "trois cas confirmés de covid sur une semaine" dans un endroit. Dans les EHPAD de la Vienne actuellement, le plus gros cluster est celui de Ste Elisabeth à Bethines avec 37 cas en tout depuis le 20 avril. Les derniers résultats cependant montrent qu'on est sur la fin des contaminations. L'ARS recense également 12 cas à la Résidence La chaise d'or de Latillé, douze autres à l'EHPAD Le Village de Châtellerault, six aux Marroniers de Montmorillon et trois à Lusignan.

Mais des effets atténuants dès la première injection

Mais ce qu'il faut retenir d'après ce professionnel de santé publique, c'est que la vaccination a attenué la gravité des symptômes chez les patients qui ont déclaré la maladie après avoir contracté le coronavirus.

"Certes, il y a encore des clusters, mais les conséquences pour les malades moins graves, grâce à la vaccination".

Si pendant la deuxième vague, un cluster donnait forcément lieu à des décès ou des hospitalisations. Et le docteur Boudjella s'en souvient : "On a déploré de vraies hécatombes chez les malades dans certains établissements en janvier". Avec la vaccination, les symptômes sont affaiblis : petits rhumes ou grande fatigue, mais pas d'hospitalisations et des décès lorsque le patient souffre d'autres maladies graves.

Cette réalité confirme la thèse que les vaccin Pfizer et Moderna ont une certaine efficacité dès la première injection. Reste à savoir si cela atténue également les contaminations. Pour l'instant, les premiers retours d'expérience le laissent à penser, mais il faut confirmer par des études plus poussées.

Le traumatisme des anciens clusters

A l'EHPAD de Couhé dans la Vienne, touché par un cluster en janvier dernier, on est tout juste en train de sortir la tête de l'eau. Certes, la vaccination a pris du retard à cause des nombreux cas positifs mais les 55 employés, les 73 résidents et leurs familles sont résolus à ne pas revivre l'hécatombe de la deuxième vague. Le traumatisme est tel les renforts psychologiques sont toujours en place aujourd'hui, mais les équipes comptent beaucoup sur la vaccination pour retrouver un semblant de vie normale.

Comme pour tout cas positif, il faut attendre trois mois avant de reccevoir sa première injection de vaccin, la campagne de vaccination n'a donc démarré que le 30 avril dans cet établissement. Les deuxièmes devraient intervenir le 21 mai. Objectif : se sentir plus protégés, explique Sébastien Hyacinthe, le directeur du CIAS du Civraisien en Poitou, la structure intercommunale qui gère entre autres les EHPAD de Chaunay et de Couhé.

"Un EHPAD, c'est un lieu de vie normalement. Un lieu avec des animations pour égayer le quotidien de nos résidents. On espère qu'avec la vaccination, on pourra reprendre des activités en petits groupes au moins"

Après les premières injections, l'établissement de Couhé a déjà commencé à entrouvrir ses portes... et c'est un poney qui est venu redonner le sourire aux résidents. Un peu de médiation animale pour permettre de se projeter dans l'après-covid.