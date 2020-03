Coronavirus : comment aider au quotidien à enrayer l'épidémie ?

Comment s'impliquer autrement dans la crise sanitaire que par nos applaudissements chaque soir à 20h ? De plus en plus de plateformes en ligne voient le jour pour nous inciter, en quelque sorte, à participer à l'effort de guerre. Tour d'horizon des initiatives officielles.

"Cette France fraternelle va nous permettre de tenir et de vaincre". Lors de sa visite à Mulhouse, pour constater la mise en place de l'hôpital de campagne, mercredi 25 mars, Emmanuel Macron a tenu à souligner "l'unité nationale" face au coronavirus. Une unité matérialisée par l'inscription de milliers de volontaires sur des plateformes en tout genre pour aider, chacun à sa façon et à son niveau, à enrayer l'épidémie.

La réserve sanitaire

La réserve sanitaire s'adresse uniquement au personnel soignant. Les étudiants en médecine, les retraités du secteur ou ceux sans contrat peuvent en faire partie. Infirmiers, médecins, psychologues... Au total, une dizaine de professions est répertoriée.

Il faut s'inscrire sur le site. Ensuite, vous êtes mobilisable, dés qu'un appel à candidature urgent est lancé. Cette réserve, qui compte déjà 40.000 membres, n’intervient pas en premier secours mais en appui des acteurs sanitaires locaux lorsqu'ils sont dépassés ou épuisés par une crise.

Le site renfort-covid.fr

En parallèle, plusieurs agences régionales de santé viennent de créer leur propre site, renfort-covid.fr, pour que les personnels de santé se portent volontaires dans les hôpitaux, les Ehpad ou les cliniques, lorsqu'un infirmier ou un brancardier doit être remplacé parce qu'il est tombé malade par exemple.

C'est le même système que pour la réserve sanitaire. Cela nécessite une inscription mais vous devez, en plus, télécharger l'application medGo, dispnible sur Iphone et Androïd. C'est via cette application que vous serez alerté.

La réserve sociale

Il y a aussi, depuis le 24 mars, une réserve sociale constituée de 40.000 étudiants volontaires, créée par le gouvernement. Apprentis éducateurs ou assistants sociaux, vous pouvez aider être amené à aider dans des foyers pour enfants, les établissements pour personnes handicapées ou résidences pour personnes âgées.

Lors d'un stage ou d'un CDD, les volontaires devront assurer "la continuité de la prise en charge de leur publics", indique le ministère des Solidarités et de la Santé dans un communiqué. Les préfectures, elles, devront faire remonter les besoins du terrain pour organiser le déploiement des étudiants dans les structures.

La plateforme "Jeveuxaider"

ll n'y a pas besoin de compétence particulière, en revanche, pour la plateforme "Jeveuxaider". Une fois inscrit, vous êtes mis en relation avec des structures pour quatre "missions vitales" :

L'aide alimentaire et d'urgence. Distribuer des produits de première nécessité (aliments, hygiène…) et des repas aux plus démunis. La garde exceptionnelle d’enfants. Garder des enfants de soignants ou d’une structure de l’Aide Sociale à l’Enfance. Le lien avec les personnes fragiles isolées. Participer à maintenir le lien (téléphone, visio, mail...) avec des personnes fragiles isolées, les personnes âgées, malades ou en situation de handicap. La solidarité de proximité. Faire les courses de produits essentiels pour les voisins les plus fragiles.

Selon Emmanuel Macron, plus de 100.000 Français se sont déjà inscrits sur la plateforme.

Rester chez soi

L'autre façon, plus simple, pour aider à enrayer l'épidémie, c'est de rester chez soi. De respecter le confinement imposé par les autorités. Et c'est déjà pas mal.