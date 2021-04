Coronavirus : comment aider les adolescents à vivre ce nouveau confinement ?

Le nouveau confinement, décidé mercredi soir par le Président de la République, aura sans doute des répercussions sur la santé psychologique et mentale des adolescents. Ressenties comme synonymes d'enfermement et de désoeuvrement, ces mesures sont mal vécues par les plus jeunes.

L'année dernière, lors du premier confinement, les adolescents ont été plutôt contents, dans un premier temps, parce qu'ils n'étaient plus obligés d'aller en cours. Et puis, finalement, on a vu que beaucoup ont déchanté au fur et à mesure des semaines. Pour eux, confinement est devenu synonyme d'enfermement, de désoeuvrement, ce qui a provoqué de nombreuses crises d'angoisse chez des jeunes qui n'avaient pas forcément de troubles auparavant.

angoisse et souffrance

Il y a même eu quelques tentatives de suicide. Car le confinement, c'est l'angoisse et la souffrance pour les adolescents, explique Virginie Lathus, psychologue à l'hôpital Marius-Lacroix de La Rochelle. D'où ces deux conseils aux adolescents pour vivre cette nouvelle période le moins mal possible : ne pas s'isoler des parents et des copains, et ne pas culpabiliser parce qu'on n'arrive pas à travailler à distance par exemple.