Coronavirus : comment appliquer les interdictions de visites mesures restrictives dans les Ehpad de l'Yonne

Emmanuelle Duigou, directrice de l'Ehpad de Saint-Bris-le-Vineux (Yonne) est l'invitée de France Bleu Auxerre.

Quelles sont les conséquences de cette décision pour votre établissement ?

Nous avons mis en place les premières mesures barrières pour limiter les visites le week-end dernier. Nous avons eu des consignes de l'Agence régionale de santé (ARS) dès le samedi après-midi. J'ai pris contacts avec l'équipe de l'établissement afin de mettre en place les premières limitations de visites le dimanche matin. Par la suite, ce fut un peu plus simple à gérer en semaine avec les équipes administratives et d'animation. Ce n'est pas une situation inconnue dans les Ehpad. Le risque d'une épidémie dans un établissement existe, c'est pour ça qu'il existe des plans de continuité d'activité, comme le "plan bleu", des plans de gestion des épidémies avec des protocoles qui sont gérés par le médecin coordinateur, l'infirmier hygiéniste, le cadre de santé.

Vous aviez donc déjà interdit les visites ?

Nous les avions limitées. Les visites étaient interdites aux enfants de moins de quinze ans, aux personnes qui présentaient le moindre symptôme. Nous avions aussi conseillé de ne pas venir systématiquement avec toute la famille le week-end.

Comment les résidents ont-ils accueilli cette annonce ?

Nous allons leur en parler ce soir. Pour le moment, j'ai demandé à la psychologue de recueillir leurs questions et les sensibiliser. Nous avons la chance d'avoir cette psychologue et une animatrice présentent à 70% du temps. Nous avons déjà organisé des réunions d'informations. Ce qui change là, c'est que l'épidémie n'est pas à l'intérieur de l'établissement. Habituellement, on ferme un Ehpad parce que les résidents sont atteints par une épidémie. C'est plus facile à gérer pour nous puisque toutes les activités en interne sont maintenues, puisque c'est un bâtiment unique, donc toutes les animations, la vie sociale de l'établissement continue.

Qu'avez-vous prévu pour que les résidents continuent d'avoir un lien avec l'extérieur ?

On accepte les prestataires extérieurs sur des activités de soins uniquement (kinésithérapeute, pédicure) mais on a suspendu les services de coiffure, la chorale, etc.

Comment ont réagi les familles ?

Il y a plusieurs personnes qui ont été un peu surprises car elles ne s'attendaient pas à des mesures aussi importantes. Globalement, les familles sont plutôt compréhensives. Le service administratif a appelé les familles et proches cette semaine pour les tenir au courant et les consignes à suivre.

Justement, quelles sont-elles ces consignes ?

C'est désormais une interdiction stricte des visites. On met en place des dérogations, autorisées au cas par cas, notamment pour les fins de vie. Il y a aussi des visites ponctuelles pour les personnes qui ont l’habitude de recevoir beaucoup de visites et qui vont vraiment mal le vivre, des personnes atteintes de troubles du comportement et pour qui le manque de visites quotidiennes.

Comment faire pour garder un petit contact avec l'extérieur ?

On connaît les habitudes des résidents. Cette semaine, les équipes ont recensé tous les résidents qui disposent d'un téléphone. On verra si certains peuvent gérer les appels seuls et ceux qui ont besoin d'y être aidé. On va aussi mettre en place un ordinateur et une webcam dans une petite pièce, il y aura des plages de rendez-vous, un agenda pour les familles.

Craignez-vous que ces interdictions de visites engendre une grosse baisse de moral chez vos résidents ?

La crainte que l'on a c'est qu'on ne sait pas vraiment quand cela va se terminer. On ne connaît pas la durée des mesures mises en place. Nous avons une bonne équipe pour accompagner au mieux les résidents.