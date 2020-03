Coronavirus : comment bien nettoyer son téléphone portable ?

Si vous appliquez déjà le gestes barrières comme vous laver les mains le plus possible, vous devez aussi penser à vos occuper de votre portable qui peut être un véritable nid à microbes. On vous donne les bonnes astuces pour nettoyer sans abîmer votre smartphone.

Même si vous respectez les gestes barrières (éternuer dans son coudre, jeter ses mouchoirs directement après usage, laver ses mains le plus possible), il y a un objet qui nous accompagne partout et que l'on ne nettoie jamais assez : le téléphone portable. D'après des études, le coronavirus survit jusqu'à 3 jours sur les plastique et l'acier, et même si aucun cas de contamination par contact n'est recensé, on n'est jamais trop prudents.

Nettoyage à l'alcool quotidien

Pour nettoyer son téléphone portable, on commence déjà par débrancher son appareil, et on retire les coques de protection que l'on doit nettoyer à part. La bonne astuce, c'est d'utiliser de l'alcool isopropylique à 70°, mais pas de gel hydroalcoolique : d'une part parce que vous en aurait bien plus besoin pour vos mains, et ensuite parce qu'il n'adhère pas correctement aux écrans, glycérine oblige.

N'utilisez surtout pas d'eau, à moins d'être sûr que votre téléphone y soit résistant : auquel cas, un coton imbibé d'une très faible quantité d'eau et de savon peut nettoyer votre appareil. Ensuite, vous pouvez frotter avec un chiffon doux, ou en microfibres comme pour nettoyer vos lunettes. On évite toutes les matières abrasives.

Ces consignes s'appliquent aussi aux écrans d'un ordinateur comme à tous les périphériques : pensez aussi à nettoyer vos claviers et vos souris, dans l'idéal une fois par jour.