Coronavirus : comment calculer sa date de rappel et la date de fin de validité de son passe sanitaire

L'Assurance Maladie, à Nîmes, communique ce jeudi sur "Mon rappel Vaccin Covid ": il s'agit de l'ouverture sur ameli du nouveau téléservice qui permet de calculer sa date de rappel et la date de fin de validité de son passe sanitaire. Depuis le 25 novembre et l’élargissement à tous les adultes de la campagne de rappel contre le Covid-19, vous vous y perdez peut-être : quand faire son rappel de vaccination ? Quelle durée de validité encore ?

Cette date dépend en effet de plusieurs paramètres, explique l'Assurance Maladie : type de vaccin déjà reçu, date de la dernière injection, infection passée au Covid19, etc. "Sans oublier qu’il est désormais aujourd’hui recommandé de réaliser son rappel cinq mois après son dernier vaccin (et non plus 6 mois) en raison du contexte épidémique".

Un nouveau service en ligne : « Mon rappel Vaccin Covid ».

Il est destiné aux adultes de plus de 18 ans ayant terminé leur schéma vaccinal avec 1 ou 2 dose(s) selon les cas, il permet de calculer la date à partir de laquelle le rappel doit être réalisé et la date à laquelle la validité du passe sanitaire prend fin si le rappel n’est pas effectué.

Vous aurez à répondre à quatre questions simples (date de naissance, antécédent d’infection au Covid-19, type de vaccin reçu et date de la dernière injection) . "Chacun peut facilement savoir à partir de quelle date il est possible d’effectuer sa dose de rappel et ainsi fixer son nouveau rendez-vous de vaccination, sans tarder", précise l'Assurance Maladie.