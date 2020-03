Comment faire pour ne pas prendre de poids en période de confinement ?

En période de confinement et face à la restriction des déplacements, l'immobilité peut-être l'ennemi de votre ligne. Bien manger et faire du sport à la maison peut limiter l'arrivée des poignées d'amour.

Bien manger et faire du sport évitent de prendre du poids en période de confinement, comme dans la vraie vie finalement

Garder la ligne, ou perdre du poids en vue de l'été, est-il possible en période de confinement ? Les habitudes alimentaires peuvent changer dans une pareille situation et les salles de sports sont fermées. Les restrictions de déplacement poussent à l'immobilisme, mais rassurez-vous, avec les bons conseils, vous ne prendrez pas un gramme.

Ne pas grignoter

Le frigo n'a jamais été aussi prêt de vous, et pourtant, il faut éviter de grignoter. C'est le premier conseil donné par les diététiciens. Face au stress ou à l'ennui, nos envies se portent plus facilement vers le sucré. Parce que le sucre envoi un message au cerveau qui libère des hormones comme la dopamine. Une molécule qui nous fait du bien moralement, sur le moment.

Conserver trois repas par jour

La clef, c'est de conserver trois repas par jour, même si vous déjeunez tard, le plus équilibrés possible. Privilégiez les légumes frais et ce n'est pas la peine de se ruer tous les jours au marché, les surgelés font amplement l'affaire.

Enfin, pour ceux qui ne font aucun exercice physique à la maison, réduisez le pain, les biscuits et les gâteaux. Leurs glucides ne seront jamais éliminés, mais transformés en brioche.

Faire du sport...mais chez vous

Pour se défouler, courir, sauter ou danser quand les sorties sont très limitées et les salles de sports fermées, il reste votre domicile. Il existe des applications simples ou des vidéos sur internet qui permettent de suer, sans matériel, dans votre salon.

Certaines salles de sport mettent à disposition gratuitement des séances quotidiennes en ligne, en direct, assurées par des coachs, pour garder la forme.

Sur France Bleu, le coach sportif s'appelle Jérôme Alonso. L'ancien gardien du PSG vous propose une vidéo par jour pour faire de l'exercice, tout en restant chez vous.