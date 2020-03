Dans la Drôme et en Ardèche, après une semaine intense, les cabinets des médecins généralistes seront pour la plupart fermés. Le SAMU est quant à lui submergé d'appels... Alors, si on tombe malade, comment faire ? Mise au point.

Coronavirus : comment fonctionne la permanence des soins ce week-end dans la Drôme et en Ardèche ?

Ce week-end, plus que jamais, le numéro d'appel d'urgence 15 doit être exclusivement réservé aux urgences vitales. Le SAMU est submergé d'appels à cause de l'épidémie de coronavirus. A Valence, entre 1400 et 2200 affaires sont traitées chaque jour. Bien sûr, si vous êtes en détresse respiratoire, témoin d'un AVC ou d'un accident de la route, vous pouvez appeler le SAMU. En revanche, si votre enfant déclare une otite ou une rage de dent, il ne s'agit pas d'une urgence. Il faut donc se tourner vers la médecine générale.

Dans les villes comme Valence, Aubenas, Romans, Montélimar ou Saint-Vallier, la permanence des soins est assurée par la maison médicale de garde. Veillez à vous signaler avant d'entrer pour éviter de propager le coronavirus, si vous avez des symptômes. Pour les autres communes, il faut appeler le numéro du médecin de garde, vous le trouverez en écoutant le répondeur de votre cabinet médical habituel. Enfin, si vous cherchez des renseignements à propos du Covid-19, un numéro vert dédié (0 800 130 000) peut vous répondre, 24 heures sur 24.

Le corps médical fait appel au civisme de chacun pour permettre aux soignants de faire face à cette crise sanitaire exceptionnelle. A Valence, les équipes du SAMU seront renforcées ce week-end. Deux médecins régulateurs travailleront, au lieu d'un habituellement et environ trois fois plus d'assistants de régulation médicale seront mobilisés pour décrocher le téléphone.