Coronavirus : comment la Corse se compare-t-elle au reste de la France ?

Au 14 mars dernier avec 4499 cas confirmés de Covid 19 en France, on dénombrait 6,74 cas / 100 000 habitants. La Corse elle, comptait déjà 106 cas confirmés, ce qui représente 30 cas / 100 000 habitants. C'est 5 fois plus. A titre de comparaison, la région Grand-Est, qui a le plus grand nombre de cas, se situe à 19 cas pour cent-mille habitants. La Corse était donc déjà largement en tête de ce décompte.

10 fois plus de décès en Corse que pour la moyenne nationale

Si on parle des décès, en prenant la Corse du Sud, nous en sommes à 5 décès depuis le début de l'épidémie, cela représente 3,18 décès / 100 000 habitants. C'est 22 fois plus que la moyenne nationale. Si on raisonne sur la Corse entière, en comparant toujours ce qui est comparable, c'est à dire le nombre de cas par tranche de cent-mille habitants, cela représente 10 fois plus de décès en Corse que la moyenne nationale. Ces données sont établies à partir des chiffres de Santé Publique France, de l'ARS Corse et de l'INSEE.

Vers un confinement obligatoire ?

Dès ce lundi matin, le pays connait un très fort ralentissement de son activité. Tous les établissements scolaires sont fermés, tous les commerces non nécessaires à la vie quotidienne le sont aussi. Seuls seront ouverts les commerces d'alimentation, les stations essence, les pharmacies, les banques, mais les bars et restaurants resteront fermés. Le gouvernement a par ailleurs demandé ce week-end aux Français de rester autant que possible chez eux, mais n'a pour l'heure pas pris de mesure de confinement obligatoire, sur le modèle d'autres pays européens comme l'Espagne et l'Italie. Un conseil de défense a lieu ce jour.

Étude au 14/03/2020 à 15h à partir de données Santé Publique France, ARS Corse et INSEE uniquement

La France (population 66.771.615 hab.) compte au 14/03/2020 à 15h, 4499 (1) cas confirmés (2) de Covid-19. Cela représente 6,74 cas pour 100.000 hab. A la même date, la Corse (population 344.679 hab.(3)) compte 106 cas confirmés (4), ce qui représente 30,75 cas pour 100.000 hab. , soit 5 fois plus que la moyenne nationale . A titre de comparaison, la région Grand-Est (population 5.511.747 hab.(5)), la plus touchée en nombre de cas avec 1085 cas confirmés (6) se situe à 19,69 cas pour 100.000 hab. Rapporté à son nombre d’habitants, la Corse est la région française comptant le nombre de cas confirmés pour 100.000 habitants le plus élevé de France (détail du nombre de cas par région sur le site de Santé Publique France(7)). La Corse est également particulièrement touchée en nombre de décès (5 décès depuis le début de l’épidémie(8)) avec 1,45 décès pour 100.000 habitants. C’est 10 fois plus que la moyenne nationale qui se situe à 0,14 décès pour 100.000 habitants (soit 91 décès au total depuis le début de l’épidémie), et 3 fois plus que le taux de décès de la région Grand-Est qui est de 0,44 décès pour 100.000 habitants (24 décès au total depuis le début de l’épidémie (9)). La Corse du Sud (population 157.249 hab.(10)), reconnue par Santé Publique France comme Zone d’exposition à risque (11), compte 84 cas confirmés (12), soit 53 cas pour 100.000 habitants, c’est-à-dire plus de 7 fois la moyenne nationale. Les 5 décès ayant eu lieu en Corse étant tous survenus en Corse du Sud, elle présente un taux de décès de 3,18 pour 100.000 habitants, c’est à dire 22 fois plus important que la moyenne nationale, et 7 fois plus important que la région Grand-Est.

