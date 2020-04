Coronavirus : comment mettre et enlever un masque ?

Pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, les autorités de santé nous incitent à porter un masque de protection quand on sort de chez nous, sans toutefois le rendre obligatoire. Mais comment bien l'utiliser ? France Bleu vous explique tout.

Lundi dernier, lors de son allocution, le chef de l'État a annoncé qu'à partir du 11 mai, des "masques grand public" seront mis à disposition de tous les Français. Le port de ces masques ne sera pas obligatoire. Toutefois, pour les professions les plus exposées et dans les transports en commun, Emmanuel Macron a évoqué un usage qui "pourra devenir systématique". La SNCF veut également rendre les masques obligatoires pour les voyageurs après le confinement.

à lire aussi Coronavirus : comment fabriquer un masque de protection en papier à la maison

Mais comment mettre et enlever un masque ? France Bleu vous explique comment bien l'utiliser.

Comment mettre un masque ?

Première étape : il faut se laver les mains avec du gel hydroalcoolique, ou du savon et de l'eau. Ensuite, on prend le masque par les élastiques et on le place devant le visage. Il doit couvrir le nez et la bouche.

N'hésitez pas à bien l'ajuster pour ne laisser aucun espace entre le visage et le masque. Et surtout, ne le touchez pas lorsque vous le portez. Si c'est le cas, il faut vous laver les mains tout de suite.

Au bout de trois heures, il faut remplacer le masque.

Comment enlever un masque ?

Pour enlever un masque, il ne faut surtout pas toucher la partie avant. Saisissez les élastiques et retirez-le.

S’il s’agit d’un masque chirurgical, il faut le jeter immédiatement après utilisation, dans une poubelle fermée. Un double emballage est recommandé. Vous pouvez ensuite déposer le tout dans un bac d'ordures ménagères.

à lire aussi Coronavirus : les masques, gants et mouchoirs usagés ne doivent pas être jetés dans les bacs de tri sélectif

En revanche, s'il s’agit d’un masque de protection simple en tissu, réutilisable, vous pouvez le laver à 90°C.

Une fois le masque enlevé, lavez-vous les mains encore une fois avec du gel hydro-alcoolique ou du savon et de l’eau.