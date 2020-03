Coronavirus : comment s'organisent les obsèques en Normandie ?

C'est une question qui revient souvent en cette période de confinement liée à la crise sanitaire du Covid-19 : puis-je me rendre à un enterrement ? Oui si vous êtes dans la même ville, non vous ne pouvez pas traverser la région ou le pays pour aller à des obsèques. Les enterrements sont organisés en tout petit comité, au Havre par exemple, le directeur des pompes funèbres Roc Eclerc, Guillaume Fontaine explique "limité à 20 personnes de l'intimité familiale".

La mise en bière est immédiate avec les morts du coronavirus

L'entreprise de pompes funèbres de Guillaume Fontaine a dû s'occuper la semaine dernière d'un enterrement d'une personne de 84 ans, décédée du Covid-19. Pour cela, son équipe s'est rendue à l'hôpital, équipée comme les soignants c'est-à-dire de masques, de sur-chaussures, de combinaisons. Le corps se trouve déjà dans une housse étiquetée, les personnels ne peuvent pas ouvrir la housse et la mise en bière est immédiate. Les familles peuvent donc avoir une brève cérémonie et en petit comité. Certains choisissent même après la mise en bière, de programmer plus tard, après la période de confinement, des cérémonies d'hommage qui pourront se dérouler avec toute la famille et les proches réunis.

Pour l'instant, nous n'avons pas atteint le pic de l'épidémie de coronavirus en Normandie, donc il n'y a pas d'explosions de demandes d'enterrements comme c'est le cas dans l'Est de la France ou encore en Italie, cela dit comme dans beaucoup de secteurs d'activité les professionnels des pompes funèbres s'inquiètent du manque de matériel de protection à savoir des masques et des gants.