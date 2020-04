Coronavirus : comment se faire soigner les dents dans l'Yonne en cas d'urgence ?

En cette période de confinement, comment faire face à une rage de dents ou une urgence dentaire? Dans l'Yonne, les 130 chirurgiens-dentistes ont mis en place un système d'astreinte. Chaque jour, trois à quatre cabinets dentaires répartis sur l'ensemble du département assurent les soins qui ne peuvent pas attendre, comme des infections ou des douleurs extrêmes.

Appelez ou laissez un message à votre dentiste

Pour y avoir accès, il faut d'abord contacter votre dentiste habituel. C'est lui qui décidera ou non d'une consultation, après un avis du dentiste régulateur du département. Car en cette période de confinement seules les vraies urgences sont traitées rappelle Jean-Baptiste Rebouillat, délégué par l'Ordre des chirurgiens-dentistes de l'Yonne : "pour une carie douloureuse ou une dent qui est tombée et n'entraîne pas de douleur, on ne va pas orienter vers un cabinet d'astreinte. On réserve vraiment les soins à des situations d'urgence, soit parce que les douleurs sont intenables soit parce qu'il y a des risques d'infection importants ou sur des patients à risques."

Des temps de soins rallongés

L'objectif est de limiter au maximum le nombre d'interventions, pour éviter tout risque de contamination supplémentaire : "les temps de soin sont rallongés en raison des protocoles d'hygiène qui ont été mis en place. Habituellement, un soin classique peut demander une demi-heure à trois-quarts d'heure. Là on est plus sur une durée d'une heure à une heure trente parce que les protocoles de désinfection sont beaucoup plus rigoureux."

Des protocoles d'hygiène très strictes

Certains cabinets mettent en place des mesures nouvelles, comme bâcher leur mobilier et matériel pour en limiter l'éventuelle contamination, aérer fortement entre chaque patient, pratiquer des soins sans eau afin d'éviter les projections et installer des champs opératoires pour limiter le contact avec la salive du patient. Autant de mesures qui ne rassurent pour autant pas les practiciens.

"J'ai le sentiment d'aller au front" - un dentiste de Sens volontaire pour effectuer des gardes

Un dentiste de Sens explique devoir assurer sa garde "pas avec la boule au ventre, mais presque. J'ai le sentiment d'aller au front car nous sommes énormément exposés au virus en cas de personne contaminée." Ce dentiste prévoit de pratiquer ses interventions avec un masque de plongée, une cagoule et un masque FFP2.

Astreinte sept jours sur sept

Les dentistes travaillent le plus souvent par binômes, aidés par des assistantes dentaires ou des confrères ou consœurs volontaires . Ce système d'astreinte, 7 jours sur 7 permet de soulager en moyenne une quinzaine de patients par jour.