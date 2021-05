Coronavirus : comment trouver rapidement un rendez-vous pour se faire vacciner ?

Un nouvel outil pour accompagner l'accélération de la campagne de vaccination va bientôt voir le jour. Comme l'a annoncé Emmanuel Macron jeudi 6 mai, toutes les personnes majeures sans critères de santé qui désirent se faire vacciner contre le coronavirus pourront recevoir une dose, mais seulement s'il reste un créneau disponible le jour même ou le lendemain. Mais comment trouver ces fameux rendez-vous ? L'ingénieur Guillaume Rozier, fondateur du site "Vitemadose" a annoncé ce vendredi sur franceinfo le lancement "d'ici mercredi" d'un site dédié à ces créneaux de dernière minute. Ce site sera baptisé "Chronodose".

"Chronodose", pour obtenir un rendez-vous en moins de 24h

À compter du 12 mai, toutes les personnes de plus de 18 ans pourront réserver un créneau pour le jour même ou le lendemain dans les centres de vaccination qui ont des rendez-vous qui ne sont pas pris, et ce même si elles ne souffrent pas de comorbidité ou qu'elles n'ont pas 50 ans. Il suffira de s'inscrire à un créneau laissé libre le jour même ou le lendemain. Pour parvenir à remplir ces rendez-vous non utilisés, Guillaume Rozier travaille donc sur le site "Chronodose". "Ça va permettre de trouver une dose de vaccination dans les 24 heures, pour toute la population", a précisé l'ingénieur. Une fois connecté sur ce site, gratuit, l'on pourra ainsi voir "le nombre de créneau précis de vaccination".

Sur les 300.000 rendez-vous déjà réservés sur le site "Vitemadose", créé également par Guillaume Rozier, "environ 5.000 sont pour aujourd'hui et pour demain". "Ça représente environ 5.000 créneaux que les gens de plus de 18 ans pourront réserver chaque jour, pour le jour même ou pour le lendemain", a-t-il ajouté.

"Vitemadose" pour trouver un rendez-vous rapidement

Si le site "Chronodose" permettra aux personnes jusqu'ici non éligibles à la vaccination, de trouver un rendez-vous de dernière minute, le site "Vitemadose" existe déjà pour celles et ceux qui sont éligibles à la vaccination mais qui ont dû mal à prendre rendez-vous. Il faut d'abord se connecter, sélectionner son département et le site détecte alors le prochain rendez-vous disponible sur Doctolib. Guillaume Rozier, fondateur du site, a indiqué que dès à présent les personnes de 50 ans peuvent s'y inscrire pour prendre des rendez-vous à compter du 10 mai.

"Covidliste" pour ne pas gaspiller les doses non utilisées

Un autre site existe, cette fois pour toutes les personnes désirant recevoir une injection, quelles soient éligibles ou non. Covidliste met en relation des centres qui disposent de doses en trop et des personnes qui souhaitent se faire vacciner. Pour s'inscrire, il faut transmettre ses coordonnées, puis patienter. Quand un centre proche de soi a un rendez-vous annulé ou non pris et qu'il se retrouve avec des doses non attribuées, un lien est envoyé. Il faut répondre rapidement à ce message, sinon la dose est attribuée à un autre volontaire en attente.