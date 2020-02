"Des mesures que l'on applique déjà pour la grippe" : comment un Ehpad creusois se prépare au coronavirus

Trente-huit personnes sont contaminées par le coronavirus en France. Il n'y a aucun malade signalé en Creuse mais le département se prépare. Le ministère de la Santé a envoyé des recommandations aux professionnels de santé pour limiter la propagation du virus. Le guide compte une trentaine de pages.

Sur la porte d'entrée de l'Ehpad privé Las Mélaïes à Bonnat, deux affiches signées du ministère de la Santé viennent d'être collées. Mais quand on demande à la directrice de cette maison de retraite si ces consignes changent quelque chose, la réponse de Valérie Verger est très claire : "Rien !"

On prévient simplement le visiteur d'être un peu plus vigilant, mais c'est exactement les consignes qu'on applique en période de grippe saisonnière ou de gastro entérite. Les gens fiévreux ou qui toussent doivent s'équiper de gants, masques chirurgicaux et gel hydroalcoolique pour se laver les mains.