Coronavirus : comment va fonctionner le centre de vaccination de Vauvert ?

La communauté médicale mobilisée autour de La Maison de santé de Petite Camargue et la commune de Vauvert ouvrent ce lundi 25 janvier après-midi un centre de vaccination contre la Covid-19. Le préfet du Gard et l’Agence régionale de santé ont donné leur accord pour l’ouverture d’un centre de vaccination sur Vauvert. Ce centre est aménagé dans l’espace George-Bizet à Vauvert, rue Louise Désir. Au-delà des 750 mètres carrés sécurisés mis à disposition, "la commune mobilise, comme lors du centre Covid ouvert lors durant le premier confinement, également son équipe dédiée à la gestion du site ainsi que son équipe d’entretien afin de recevoir dans de bonnes conditions le public".

Cette salle dispose de parkings à proximité et est desservie également en transport en commun via LIO et la navette Vauveo.

Vaccination uniquement sur rendez-vous

Le centre de vaccination est ouvert selon un planning établi en fonction du nombre de doses allouées par la préfecture. La semaine du 25 janvier il sera ouvert les après-midis à partir de 13h30 du lundi au mercredi. Pour se faire vacciner, il est impératif de prendre rendez-vous sur Doctolib ou par téléphone au numéro suivant : 0809.54.19.19. Aucun rendez-vous ne peut se prendre sur place.

Accès aux publics prioritaires et aux personnes âgées de 75 ans et plus

Les rendez-vous sont accessibles dans un premier temps, uniquement :

Aux personnes âgées de plus de 75 ans, non hébergées en institution

Aux publics prioritaires : Les professionnels de santé, les aides à domicile intervenant auprès des personnes âgées et handicapées vulnérables et les sapeurs-pompiers, lorsqu’ils ont plus de 50 ans ou présentent certaines pathologies.

Les personnes ayant une pathologie qui les exposent à un très haut risque face à la Covid-19 et disposant d’une ordonnance médicale : atteints de cancer et de maladies hématologiques malignes en cours de traitement par chimiothérapie, atteints de maladies rénales chroniques sévères, dont les patients dialysés, transplantés d’organes solides, transplantés par allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, atteints de polypathologies chroniques (selon les critères suivants : au moins deux insuffisances d’organes), atteints de certaines maladies rares (dont voici la liste) ou atteints de trisomie 21.

Au total sont mobilisés 15 médecins, 18 infirmières volontaires, une pharmacie référente et trois volontaires pour aider. La MSP (Maison de santé pluriprofessionnelle) assure la coordination médicale des professionnels de santé libéraux, infirmiers et médecins, volontaires, qui proviennent de Vauvert, Aubord, Aimargues, Beauvoisin, Générac.

"À Vauvert, 60 personnes pourront être vaccinées par semaine. Le centre pourra augmenter sa capacité de vaccination dès l’arrivée de nouvelles doses." Jean Denat, maire et conseiller régional (communiqué).

Sur les communes de la communauté de communes Petite Camargue, à l’occasion du recensement effectué jeudi dernier à la demande de la préfecture, plus de mille seniors ont répondu favorablement à la vaccination.

Le centre sécurisé fonctionnera selon le principe de la marche en avant : un premier pré-accueil dans le hall afin de contrôler l’accès au centre, (rendez-vous et identité), puis dans la salle Bizet remplissage d’un questionnaire de vaccination et entretien avec un médecin qui valide la capacité à être vacciné avant de passer dans l’un des box de vaccination. Une fois vaccinées, les personnes patientent ¼ d’heure (1/2 heure pour les personnes à risque) dans un espace de surveillance. Une infirmerie équipée de tout le matériel pour les premiers secours a été aménagée sur site.

Le rendez-vous, dans 21 jours, pour le vaccin de rappel est fixé automatiquement sur Doctolib. À terme, le centre pourra ouvrir cinq jours par semaine. La commune de Vauvert met à disposition sa navette senior pour aider les personnes âgées à se rendre gratuitement à Bizet, au numéro habituel (06.76.54.88.00) pour leur rendez-vous.