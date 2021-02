Coronavirus : comment va s'organiser la vaccination par les médecins libéraux, à partir du 25 février ?

Les médecins libéraux pourront réaliser des injections du vaccin contre le coronavirus AstraZeneca à partir du 25 février. Le public sera ciblé et les doses livrées au compte-goutte.

C'est une nouvelle phase dans la stratégie de vaccination contre le coronavirus : à partir du 25 février, les médecins libéraux vont pouvoir réaliser des injections du vaccin contre le coronavirus AstraZeneca. Mais ils vont devoir sélectionner les patients qui pourront recevoir le produit et seront approvisionnés très lentement.

Des patients sélectionnés et des livraisons au compte-goutte

Tous les patients ne seront pas vaccinés tout de suite. Selon la note de la Direction générale de la santé (DGS), rédigée vendredi 12 février, seuls les patients âgés de 50 à 64 ans et qui ont des comorbidités seront éligibles à l'injection. Les médecins vont donc devoir effectuer un premier tri dans leur patientèle. Ce tri sera même drastique puisque les vaccins vont arriver flacon par flacon dans les cabinets médicaux.

En effet, "les volumes des premières livraisons destinées aux médecins de ville sont faibles au regard du nombre de médecins potentiellement engagés dans la campagne de vaccination", alerte-elle. Conséquence : lors de la première semaine de vaccination, seul un flacon sera livré à chaque médecin, soit 10 doses injectables. "Dix doses, ce n'est vraiment pas beaucoup", regrette d'ailleurs Jean-Paul Ortiz, président de la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) sur franceinfo ce mercredi. Lors de la semaine suivante, celle du 1er mars, deux ou trois flacons seront donnés à chaque professionnel, en fonction de la consommation qu'il a faite des premières doses. "Les volumes disponibles augmenteront très progressivement à compter du mois de mars, dans des proportions encore à préciser", prévient la DGS.

Un simple rendez-vous chez le médecin

Concrètement, les personnes souhaitant se faire vacciner doivent s'adresser directement à leur médecin traitant. C'est lui qui leur dira si elles font partie des personnes prioritaires ou non et leur donnera, le cas échéant, un rendez-vous. Ensuite, pas besoin d'avoir une ordonnance pour récupérer son vaccin à la pharmacie, comme c'est par exemple le cas pour certains vaccins. Ce sont les professionnels de santé qui s'occuperont de tout.

Depuis le 12 février et jusqu'au 17 février à 23h, les médecins volontaires peuvent se signaler auprès de leur pharmacie, qui se charge de les inscrire sur la liste des professionnels souhaitant des doses de vaccins. Mercredi 17 février, le laboratoire AstraZeneca doit livrer 700.000 doses à la France. Elles seront réparties dans les officines le mercredi 24 "au plus tard" et les médecins viendront les récupérer. Ensuite, la plateforme de demandes de vaccins sera ouverte chaque semaine du lundi au mercredi, pour permettre aux pharmaciens de transmettre les demandes des médecins.

Des rendez-vous regroupés

La Direction générale de la santé demande aux généralistes de regrouper les rendez-vous d'injections : soit le médecin conserve le flacon à température ambiante, ce qui implique qu'il reçoive tous les patients sur une même demi-journée, soit le médecin a un frigo "qualifié et contrôlé" dont la température est comprise entre 2 et 8 degrés et il peut alors répartir les 10 injections sur 48 heures.

Le jour de la vaccination, le médecin doit injecter la dose puis garder son patient sous surveillance pendant 15 minutes pour surveiller une éventuelle réaction au produit. Ensuite, il enregistre la vaccination de son patient auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM).