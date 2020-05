Coronavirus : comment va se dérouler le traçage des malades dans l'Yonne

Le traçage des patients atteints de coronavirus va débuter d'ici la fin de semaine dans l'Yonne. Il s'agit ici d'une enquête menée par les médecins et les services de l'Assurance Maladie auprès des proches des malades pour identifier les nouveaux cas et limiter au maximum la diffusion du virus.

D'ici la fin de semaine dans chaque département, dont l'Yonne, des agents volontaires de l'Assurance Maladie, épaulés par les médecins vont travailler à identifier les malades atteints de coronavirus. Ces "brigades sanitaires" devront effectuer un traçage pour chaque cas avéré, enquêter et rapidement identifier les personnes atteintes par le COVID-19. Le dispositif qui devait entrer en vigueur ce lundi a été retardé car la nouvelle loi d'état d'urgence sanitaire n'a pas été promulguée à temps.

Dans l'Yonne, le dispositif repose en premier lieu sur les médecins libéraux et sur 23 agents de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, qui travailleront, eux, par téléphone. En cas de foyer important touchant une entreprise ou une collectivité, l'Agence Régionale de Santé prendra le relai.

Une double enquête dans l'entourage du malade

Premier niveau : l'enquête du médecin

Concrètement, ce dispositif prendra la forme d'une double enquête. Il y a d'abord un premier niveau, celui du médecin qui reçoit un malade potentiel. Il lui prescrit un test de dépistage. Si le test s'avère positif le médecin relève les cas contacts du premier cercle de ce "patient 0". Il s'agit des personnes proches, celles qui vivent avec lui : sa famille ou ses colocataires par exemple. Le médecin doit alors rentrer une fiche dans un téléservice en lien avec la CPAM.

Deuxième niveau : l'enquête de la CPAM

Une fois ce cas avéré signalé l'enquête se poursuit par téléphone avec les agents de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. L'un des 23 agents enquêteurs de la CPAM dispose de 4 heures pour réceptionner cette fiche et ensuite de 24 heures pour élargir l'enquête à un cercle plus vaste : les collègues de travail du patient ( si il ne télétravaille pas), son voisinage, ses amis. L'agent, des personnes volontaires issus de différents services de la CPAM, prend contact avec chacun de ces cas contacts potentiels. Il les questionne pour définir en premier lieu le niveau de risque de chacun. L'agent propose ensuite un test de dépistage, des masques à aller chercher à la pharmacie, et invite, bien sûr, chacun à s'isoler. Le cas échéant un arrêt de travail pourra être fourni.

Si l'un des cas contacts s'avère être positif, il devient à son tour un "patient 0" et une nouvelle enquête est menée dans son entourage propre. L'idée de ce traçage est bien sûr de repérer le plus rapidement possible les nouveaux cas de coronavirus, et ainsi tuer les foyers, les "clusters" dans l'oeuf. L'objectif c'est de casser la chaine de transmission du virus alors que débute le déconfinement.

Vous pouvez refuser que votre nom soit communiqué à vos proches, à vos cas contacts mais la CPAM insiste sur le frein que cela peut entrainer dans l'enquête, et sur le fait que cela peut empêcher l'identification de certains cas contacts... or, pour que le dispositif marche, il faut agir le plus vite possible, car pour chaque cas il s'agit d'une course contre la montre.