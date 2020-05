Coronavirus : comment vont enquêter les brigades de la CPAM ?

Enjeu du déconfinement : l'efficacité dans la détection des malades du covid-19 et dans celle des personnes contact. Pour ça, les caisses primaires d'assurance maladie constituent des brigades. Des agents seront chargées d'appeler tous ces individus qui ont croisé le chemin du patient.

Les cas contact devront restés isolés pendant 14 jours et se faire dépister.

Annoncées par le Premier ministre, ces brigades chargées de casser la chaine de contamination au coronavirus entameront leur travail lundi 11 mai à 15 heures, premier jour du déconfinement. Elles seront en poste 7 jours sur 7, de 8h à 19h. En Moselle, une soixantaine d'agents de la CPAM seront mobilisés sur cette tâche pour commencer.

Point de départ : le médecin

L'alerte sera donnée par un médecin qui recevra un nouveau patient contaminé au coronavirus. Il donnera son identité et celles de ses proches aux agents de la CPAM, grâce à un logiciel baptisé contact covid. Le travail d’appels téléphoniques, de recherches et d’identification commencera. Et un travail de vérification du respect du protocole également.

14 jours d’isolement pour les cas contact

Chaque personne qui a passé au moins 15 minutes à moins d'un mètre de distance dans les dernières 48 heures avec le malade devra s'isoler et se faire dépister. Isolé pendant 14 jours à son domicile ou dans un hôtel dédié, ce sera au choix. L'assurance maladie délivrera si nécessaire un arrêt de travail.

Et si on se rend compte que plusieurs cas se déclarent dans un même contexte, si un cluster apparait, c'est l'agence régionale de santé qui prendra le relais.

Vigilance sur le secret médical

La question du secret médical inquiète l'ordre des médecins qui a écrit au gouvernement. Oui, la CPAM aura les noms de gens malades alors que le covid 19 n'est pas une maladie que l'on doit obligatoirement déclarer, comme la tuberculose. Mais, la sécurité sociale compte dans ses rangs des médecins habilités à avoir accès aux informations confidentielles des patients.

Et s'il faut entrer dans le détail du dossier médical, le médecin traitant reprendra la main, tout comme des services sociaux seront mobilisés si le patient rencontre des problèmes d'argent, familiaux.

Secret sur l'identité de la 1ère personne contaminée ?

Les personnes contact ne devraient pas savoir qui est contaminé, qui est à l'origine de leur quatorzaine. La loi devrait clarifier ce point prochainement. Les malades ne seront pas légalement obligées de fournir les noms des personnes fréquentées, mais à ce stade-là, c'est une question de responsabilité individuelle.

La circulation du virus reste vive en Moselle, le nombre d’admissions dans les services d’urgence pour des suspicions de covid-19 restent élevé. Hors, ce critère est un enjeu d’un déconfinement réussi.