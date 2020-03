Coronavirus : concerts, matches, compétitions, salons... ces événements qui peuvent être annulés ou reportés

Annulé, reporté ou maintenu ? C'est la question posée à chaque fois qu'un concert, un match, un salon ou un spectacle doit avoir lieu.

Alors que le coronavirus a fait trois morts en France, quelle est la règle sur le maintien ou non des événements sportifs et culturels ? Interrogé par BFMTV ce mardi, le ministre de la Santé Olivier Véran a rappelé "l'interdiction des rassemblements dans des lieux confinés de plus de 5.000 personnes."

Le successeur d'Agnès Buzyn a précisé que "5.000 personnes est le seuil à partir duquel un événement doit être déclaré en préfecture, en dehors de l’épidémie ou pendant l’épidémie". Et de conclure : "A chaque fois qu’il y aura des événements qui regroupent du monde, il y aura du cas par cas en fonction des lieux et on peut être appelés à prendre des décisions d’interruptions de match."

Les concerts annulés dans les salles avec plus de 5.000 personnes

De fait, les concerts qui sont dans des salles fermées qui regroupent plus de 5.000 sont annulés. C'est le cas du concert de Matt Pokora à Amnéville, de la Nuit de la Bretagne à Paris à La Défense Arena, de Tryo à Paris - AccorHotels Aréna ou encore du concert de Gims au Zénith de Nantes.

► La liste des salles de spectacle potentiellement concernées.

Les matchs du championnat de Jeep Elite de basket, qui devaient se jouer en salle et opposer samedi Strasbourg au Portel et dimanche Villeurbanne à Monaco, ont également été reportés à une date ultérieure.

Que peut-on se faire rembourser ?

En cas d'annulation de l’événement, l'organisateur doit en principe rembourser les billets au consommateur car le contrat est rompu. À noter toutefois que si le gouvernement décidait d'appliquer le cas de force majeure, l'organisateur serait exonéré de responsabilités. Il pourrait alors, en fonction des conditions générales de vente prévues, ne pas rembourser les billets.

Salons et musées concernés

Même décision pour les salons et les grands musées.

Le salon de l’Agriculture a dû être écourté d'une journée et refermer ses portes samedi soir.

La 40e édition du salon du Livre, à Paris, qui devait se tenir du 20 au 23 mars Porte de Versailles, a été annulé.

Les organisateurs du festival de jeux vidéo Retro Gaming Play 2020, qui devait se tenir à Meaux les 14 et 15 mars, ont annoncé lundi son annulation.

Le festival Paris Manga, dont la 29e édition devait se tenir les 7 et 8 mars à la porte de Versailles à Paris, a été annulé.

Le Salon mondial du Tourisme de Paris, qui prévoyait d'accueillir un peu plus de 100.000 visiteurs du 12 au 15 mars, a été annulé.

Les organisateurs du Mipim de Cannes, rendez-vous mondial des professionnels de l'immobilier, l'ont repoussé de mars à juin.

Le salon international des matériaux composites, JEC World, prévu la semaine prochaine, se tiendra en mai.

Tout comme le salon Big Data Paris (solutions, services et technologies), programmé les 9 et 10 mars et reporté aux 27 et 28 mai.

Le Musée du Louvre à Paris a fermé ses portes aux visiteurs dimanche, lundi et ce mardi (fermeture hebdomadaire). Le lieu attire chaque année 10 millions de personnes.

La tenue des événements sportifs décidée "au cas par cas"

"Il faut étudier au cas par cas la tenue des événements sportifs", a déclaré aujourd'hui la ministre des Sports Roxana Maracineanu. Le maintien ou l'annulation d'événements sportifs sera décidé "au niveau local avec les préfectures", a également précisé la ministre à l'issue d'une réunion.

Un match de Ligue 2 à huis-clos vendredi

Pour l'heure, aucun match des 28e journées de Ligue 1 et de Ligue 2 se déroulant ce week-end n'est annulé. Cela vaut également pour les demi-finales de Coupe de France qui se déroulent mercredi (Lyon-Paris) et jeudi (Saint-Etienne - Rennes). Seule consigne : éviter le protocole avec les poignées de mains entre les joueurs, les arbitres et les entraîneurs.

Seul le match de Ligue 2 entre Chambly et le Mans FC prévu vendredi soir à Beauvais dans l'Oise, se jouera à huis-clos. C'est le premier match de foot professionnel à être impacté par les mesures de précaution en France. L'Oise est le foyer le plus important de l'épidémie en France.

PSG - Dortmund à huis-clos ?

La ministre des Sports, Roxana Maracineanu a également évoqué ce mardi un possible huis-clos pour le match au Parc des Princes entre le PSG et Dortmund pour le 8e de finale retour de la Ligue des Champions.

à lire aussi PSG - Dortmund : la ministre des Sports évoque un possible huis clos à cause du coronavirus

Le semi-marathon de Paris reporté...

Pourtant, certains événements en extérieur ont été reportés voire annulés. C'est le cas du semi-marathon de Paris qui n'a pas eu lieu dimanche dernier. La raison invoquée par le ministre Olivier Véran sur BFMTV ? "20% des coureurs viennent de l’étranger, on a la condition de brassage, on a un grand rassemblement, et on a beau être à l’extérieur, on est confinés. Vous avez vu le départ d’un semi-marathon et l’arrivée ?".

Aussi, le championnat de France de cross-country qui devait se dérouler à Montauban (6-8 mars) a été reporté.

...mais la course Paris-Nice maintenue

En revanche, la course cycliste Paris-Nice aura bien lieu (8 mars - 15 mars), a annoncé la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. "Il s'agit d'une épreuve internationale, mais les équipes en majorité sont testées, il y a peu de public le long de la course. Un maximum de 3.000 personnes sont attendues à Nice. L'épreuve ne passe pas par des zones à risque en France", mais "les préfets et les maires restent libres d'appliquer des mesures plus strictes, en fonction de l'évolution de la situation sur chaque territoire qui sera traversée par la course", a précisé Roxana Maracineanu.

Disneyland ouvert

En ce qui concerne les parcs d'attraction, le ministre de la Santé Olivier Véran a estimé que la situation était différente : "Pour Disneyland, on n’est pas dans un lieu de confinement mais vous allez faire des queues qui sont à l’extérieur, et là les 'gestes barrière' s’appliquent".

Au Japon, le parc Disneyland de Tokyo, a fermé ses portes jusqu'au 15 mars du fait d'une flambée des cas de contamination.