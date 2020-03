Coronavirus : "la quatorzaine devient un gros mot", raconte une dijonnaise après son confinement

Avant de se répandre en France, l'épidémie de Covid-19 en Europe a d'abord touché l'Italie, mi-avril. A ce moment, Romane se trouvait en mission au Centre-Est du pays. La jeune-fille a décidé d'écourter son séjour là-bas pour rentrer en France et de rester en quatorzaine à la maison avec sa mère. Le confinement a finalement été écourté, elle a pu sortir au bout d'une semaine. Libérée, cette dijonnaise de 23 ans raconte à quoi ressemble le quotidien cloîtré chez soi.

Un retour précipité d'Italie

Début décembre, la jeune-fille part pour un Service Volontaire Européen à San Marino à côté de Rimini, au Centre-Est de l'Italie. Sa mission devait durer jusqu'à fin mars. Sauf que mi-avril, alors que l'épidémie de Coronavirus se propage en Italie, deux choix s'offrent à elle : rester enfermée dans ce village, ou voyager et rentrer en France. Elle décide alors d'écourter sa mission.

Quand Romane a décidé de rentrer plus tôt que prévu d'Italie, sa mère a appelé le numéro vert mis en place par le gouvernement pour répondre aux questions sur le coronavirus. On lui a indiqué que la jeune-fille devait rester confinée, ainsi que toute personne entrant en contact avec elle. Sa mère l'a donc suivie en confinement.

Une semaine entre mère et fille à la maison, sans contact avec l'extérieur

A son retour le vendredi 28 avril, elles sont donc parties pour 14 jours sans aucune sortie, ni lien avec l'extérieur, à surveiller régulièrement leur température. Sa mère est allée faire un stock de courses pour tenir deux semaines. "On était bien, on avait ce qu'il faut et _s'il nous manquait quelque chose, des amis nous les déposaient dans la boîte aux lettres_. Sinon, on ne voyait personne," raconte Romane.

"On s'est dit que c'était un moment pour nous recentrer sur nous-même" - Romane

Pour communiquer avec son copain, ou ses frères et sœurs, la seule possibilité restait le téléphone : "heureusement que la technologie existe, sinon c'est vrai que cela aurait long." Pour prendre l'air, elles pouvaient simplement ouvrir la fenêtre, et pour s'occuper, faire des exercices de musculation sur le tapis du salon. "On a des caractères plutôt tranquilles toutes les deux, donc ça a été, raconte la jeune-fille. On a fait des activités manuelles. On en a profité pour nous poser : c'était un moment pour nous recentrer, on avait le temps de rien faire et de nous poser des questions sur nous-même."

La libération, une semaine plus tôt que prévu

Vendredi 06 mars, le ministre de la Santé annonce qu'il n'est plus nécessaire de rester en confinement après un séjour dans une zone à risque. Le samedi, mère et fille sortent donc de chez elles : c'est la libération. "Une bonne nouvelle, deux semaines ça aurait été très long," réagit Romane en souriant.

Ce qui a été le plus compliqué, c'est de devoir rester cloîtrée sans voir personne alors qu'elle n'avait aucun symptôme, et le jugement des autres : "cela fait comme un roulement de panique dans l'entourage. Moi je me suis juste dit 'on ne sait jamais'. Pour les autres, on est mis en quarantaine donc on est forcément malade ! On est considéré, pas comme des pestiférés mais presque : les gens se disent que l'on est dangereux. La mise en quarantaine devient un gros mot. Et nous on se dit juste : wahou, je ne fais rien, je n'ai rien, pourquoi je suis là ? Je suis inutile !"

