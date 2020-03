Coronavirus : un fabricant de prothèses auditives près de Rouen produit des solutions hydroalcooliques

Pour contribuer à la lutte contre le coronavirus, Yannick Hubert, fabricant de prothèses auditives à Bihorel, a décidé de produire des solutions hydroalcooliques. Il s'est lancé mardi 17 mars 2020 et a rapidement trouvé des entreprises et établissements intéressés, dont l'hôpital du Rouvray.

Yannick Hubert a, dans son laboratoire, de quoi doser précisément et se protéger.

Les appels de médecins, infirmiers mais aussi d'employés dans les supermarchés, etc. se multiplient pour demander davantage de matériel, et notamment des gels et solutions hydroalcooliques pour ralentir la propagation du coronavirus.

D'un autre côté, l'économie est au ralenti et certaines entreprises ne reçoivent plus aucune commande. C'est le cas de la société Protoplastie à Bihorel, qui créé des prothèses auditives et qui est gérée par Yannick Hubert. Son emploi du temps s'étant vidé, il a décidé, mardi 17 mars 2020, de répondre à l'appel en fabriquant lui-même des solutions hydroalcooliques.

"Je venais de faire entrer un stock d'alcool qui me sert habituellement à nettoyer les pièces des prothèses imprimées en 3D. Mais la crise sanitaire a débuté. Voyant tout ce stock qui ne servait pas, j'ai cherché une recette pour créer des solutions hydroalcooliques." Il a suivi les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et s'est lancé.

Dosage et précautions

La recette est "facile à trouver et à réaliser" mais "il faut prendre des précautions parce qu'on utilise de l'alcool fortement dosé, à 99 % pour l'isopropanol, donc c'est très inflammable et il faut respecter scrupuleusement le dosage". Il a dans son entreprise de quoi mesurer précisément et mélanger mais aussi de quoi se protéger des émanations, notamment un masque à cartouche.

Il a produit une vingtaine de litres en deux jours. - Yannick Hubert

Il a débuté mardi et en deux jours, il a produit une vingtaine de litres de solutions hydroalcooliques qu'il distribue en bouteille ou dans des bidons. Il est déjà entré en contact avec plusieurs entreprises et établissements, dont l'hôpital du Rouvray, qui sera livré en début de semaine prochaine.

Je ne pouvais pas rester sans rien faire et ayant cette possibilité-là, je n'ai pas hésité.

Yannick Hubert tenait à apporter sa pierre à l'édifice, et ce, gratuitement : "Il n'y a aucun profit, ni bénéfice, ni publicité parce que je ne sais même pas ce qu'il adviendra de mon entreprise dans les semaines qui viennent ! C'est vraiment pour se rendre le plus utile possible. Je ne pouvais pas rester sans rien faire et ayant cette possibilité-là, je n'ai pas hésité."

Il est prêt à continuer mais désormais, il commence à manquer d'alcool isopropanol ou d'éthanol et lance un appel aux entreprises qui en auraient et pourraient lui en fournir. Vous pouvez le contacter en cliquant ici.