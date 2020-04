Déconfinement progressif : "L’impression qu’on vole notre fin de vie", pour une personne âgée castelroussine

Lors de son allocution lundi 13 avril, Emmanuel Macron a annoncé que le confinement, mis en place pour lutter contre le coronavirus, est prolongé d'un mois. À partir du 11 mai, les Français pourront sortir progressivement de chez eux. Mais cela ne concerne pas tout le monde. "Pour leur protection, nous demandons aux personnes les plus vulnérables, aux personnes âgées ou en situation de handicap ou atteintes de maladies chroniques, de rester, même après le 11 mai, confinées", a expliqué le chef de l'État.

Pour certaines personnes âgées, cette mesure est perçue comme une injustice. "C'est peut-être une approche protectrice, mais j'ai l'impression qu'on nous vole notre fin de vie", regrette Marie-France, confinée dans sa maison à Châteauroux depuis un mois. "C'est une chose qui est assez difficile à vivre. Alors quand j'entends dire qu'on va demander aux personnes âgées d'être confinées plus longtemps, je trouve ça relativement cruel".

"Je ne comprends pas trop cette approche. Il suffit de nous donner de quoi être protégés, de nous indiquer des mesures de sécurité, mais je ne vois pas ce que ça va apporter de plus de maintenir les gens dans leur petit appartement", poursuit la retraitée castelroussine. "À partir du moment où on s'attaque aux personnes sous prétexte qu'elles ont un certain âge, sans leur apporter des solutions de confort, c'est faire dans la facilité".

Une mesure qui peut mettre en danger la santé des personnes âgées

Prolonger le confinement des personnes âgées peut avoir des conséquences négatives sur leur santé, s'alerte Claudette Brialix, présidente de l'association "Bien vivre ensemble dans l'Indre" et présidente de la Fédération nationale des associations de personnes âgées et leurs familles (FNPAEF). "Pourra-t-on empêcher pendant des mois, ou des semaines dans un premier temps, à ce qu'une personne ait accès à son médecins, qui ne se déplace pas à domicile, ait accès à un kiné, à un coiffeur, à un podologue, à ces choses essentielles qui participent au maintien de la santé et du bien-être ?", s'inquiète-elle.

"Cela peut se retourner en partie contre les personnes âgées. Ce sont des dégâts collatéraux. Les médecins s'alertent du fait que les personnes âgées ne se font pas suivre, pour la plupart, pour leurs pathologies chroniques. Croyez-vous que cette mesure va aider à régler cette situation ? J'en doute", explique Claudette Brialix, qui alerte également sur les risques de dépression et de suicide pour les personnes âgées isolées.

Elle regrette que les associations et les personnes concernées n'aient pas été contactées avant l'annonce de cette mesure. Claudette Brialix parle d'une discrimination. "La société, les gouvernements ont ignoré, de façon générale, les personnes âgées. Elles sont considérées comme des coûts pour la société, considérées comme irresponsables quelque soit la situation dans laquelle elles se trouvent. Partant de là, tout est possible, on peut tout décider pour elles", dénonce la président "Bien vivre ensemble dans l'Indre". "Il y a une infantilisation et un non-respect des personnes âgées".