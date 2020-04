Le coronavirus en six questions avec la virologue caennaise Astrid Vabret

Astrid Vabret a répondu ce vendredi matin aux questions de nos auditeurs. Entre informations pratiques et informations plus large concernant la pandémie du coronavirus, la cheffe du service de Virologie au CHU de Caen a apporté de nombreux éclaircissements en lien avec l'actualité.

Les transferts de patients vers la Normandie

Ces transferts ont déjà commencé. Les patients sont répartis dans les différents services de réanimation de la région. Le pic de l'épidémie est attendu ce lundi en Île-de-France. Chez nous en Normandie, la courbe est beaucoup plus plate qu'en Île-de-France et que dans le Grand-Est. C'est donc plus difficile de voir un pic puisque nous sommes relativement dans une situation bien meilleure. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs les patients sont transférés des régions les plus touchés vers l'Ouest de la France : la Normandie, la Bretagne, l'Occitanie.

Des cas de coronavirus également chez les jeunes

On ne connait pas de maladie infectieuse affectant qu'une seule partie de la population. On décrit des groupes à risque où la maladie est proportionnellement plus importante mais bien évidemment aucune tranche d'âge n'est épargnée. C'est une question de répartition. Il n'y a pas de 0% ou de 100% mais majoritairement ce sont les personnes âgées qui payent le plus lourd tribu de cette épidémie.

Que valent les tests et sont-ils fiables?

On a eu de fortes tensions sur la fourniture de tests et de réactifs. Ça va mieux depuis une semaine. Les tests de recherche du virus dans le nez sont de très bonnes qualités. Le test est très sensible quand il est correctement réalisé et à certains moments de l'infection. Evidemment il peut être négatif quand le virus n'est plus dans les voies hautes mais dans les voies respiratoires basses puisqu'on recherche avec ce test le virus dans le nez. On trouve ce qu'on cherche uniquement quand on le cherche au bon endroit

Quand au test sanguin dit de sérologie, on ne va pas aller rechercher le virus mais les anticorps que l'on a fabriqué quand on a rencontré le virus. Cela s'appelle de la sérologie et ces tests vont commencer je pense à être mis en oeuvre pour regarder qui a rencontré le virus dans certains groupes de population. C'est un marqueur qui va être utilisé à priori pour prendre des décisions sur le déconfinement.

Pourquoi les chiffres des morts dans les Ehpad ne figurent pas dans ceux des hôpitaux?

C'est un phénomène qui existe tous les ans quand vous regardez par exemple la mortalité liée à la grippe ou d'autres virus respiratoires dans les Ehpad. L'infection chez les personnes âgées peut évoluer rapidement du fait de leur grand âge et quelquefois il n'y a pas le temps tout simplement entre le diagnostique et le transfert vers un hôpital parce que l'aggravation se fait très rapidement. Il ne faut quand même pas oublier que l'age moyen dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées est de 86 ans. C'est un âge avancé ce sont des personnes vraiment fragiles. Cela peut aller très très vite. C'est la raison pour laquelle quelquefois il n'y a a pas le temps de transfert.

L'attitude à prendre quand on ramène ses courses

Il n'y a pas d'attitudes particulières à prendre sauf de les ranger et de se laver les mains. Le lavage des mains réguliers est bien meilleur que de porter des gants. Après, c'est difficile d'enlever ses gants, c'est difficile de les laisser quelque part, de les remettre. Mettre vos courses en quarantaine? Je ne pense pas. Le risque qu'il y ait du virus sur vos courses est déjà peu probable. Pour éliminer le risque, il faut les ranger et se laver les mains régulièrement toutes les heures.

Est-il possible d'avoir le dépistage sanguin avec une prescription?

Ces tests vont arriver bientôt. Ils sont en cours de validation. Il va y avoir des dépistages massifs. Ils vont probablement être fait à la fin de la première vague pour essayer d'avoir une idée du nombre de personnes qui ont le virus sans vraiment s'en apercevoir. Cela va être quelque chose qui va aider à la sortie du déconfinement. Cette sortie va être difficile, on n'a pas forcément la bonne solution. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait. A cette période là, probablement vous pourrez demander un test sérologique ou il vous sera proposé mais ils commencent juste à apparaître. Donc cela va arriver, ne vous inquiétez pas.