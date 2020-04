Télétravail : Faire comprendre que vous travaillez et pas que vous regardez Netflix

Jean Pralong est professeur en ressource humaine à l'école de Management de Normandie. Il a expliqué sur notre antenne ce jeudi les règles à connaître autour du télétravail et notamment l'importance de rendre visible son environnement et ses conditions de travail quand on travaille à distance.

Avec le confinement lié au coronavirus, l'emploi du télétravail par les entreprises a explosé. Il concerne 20% des salariés français.

Des régions françaises, la Normandie est celle qui fait le moins appel au télétravail (11%) en raison de la nature de ses emploies.

Le vrai sujet, c'est de voir à quel point une grosse partie de la population a changé de règle du jeu et est passée au télétravail en quelques semaines.

"L'industrie est dominante en Normandie, confirme sur notre antenne Jean Pralong, Professeur en ressource humaine à l'Ecole de management de Normandie. On est loin des 25% de télétravailleurs qu'on a par exemple en Ile-de-France.

Mais le vrai chiffre, c'est de comparer ça avec les 2% de télétravailleurs qui étaient recensés dans notre région avant le coronavirus. Donc le vrai sujet, c'est de voir à quel point une grosse partie de la population a changé de règle du jeu et est passée au télétravail en quelques semaines."

Le télétravail impose de nouvelles règles du jeu entre le salarié et son employeur. Il demande des compétences particulières.

"Il faut d'abord bien connaître son entreprise et ses rouages, liste Jean Pralong. Il faut avoir de l'empathie et repérer les signaux faibles pour savoir qui a des problèmes et puis la compétence importante est de savoir parler de soi et savoir se rendre présent auprès de ses collègues et de son management."

L'important est donc de bien montrer qu'on travaille même si notre employeurs et nos collègues ne nous voient pas.

Quand on ne vous voit pas, on peut imaginer que vous travaillez depuis chez vous mais on peut aussi imagier que vous êtes en train de regarder tranquillement Netflix.

"Le problème du télétravail, c'est que cela fait travailler l'imaginaire. Quand on ne vous voit pas, on peut imaginer que vous travaillez depuis chez vous mais on peut aussi imaginer que vous êtes en train de regarder tranquillement Netflix.

C'est important de remplir ce vide et de trouver un moyen pour mettre des images sur ce que l'on fait pour que le manageur ou les collègues se représentent ce que vous faites, là où vous faites et comment vous faites."

Les employés doivent donc savoir raconter leur réalisation mais également leur difficulté quand ils travaillent à leur domicile.

On est tous en situation de travail dégradée(...) Il faut aussi que les collègues et le manageur comprennent qu'on peut se retrouver à en faire un petit peu moins.

"Il faut assumer que, quand on fait des réunions en visioconférence, on puisse montrer son salon, sa cuisine et éventuellement ses enfants puisqu'ils sont là.

On est tous en situation de travail dégradée : on travaille dans un appartement, peut-être petit, avec ses enfants et sa famille. Il faut aussi que les collègues et le manageur comprennent qu'on peut se retrouver à en faire un petit peu moins. S'ils voient dans quels conditions on travaille, ils vont se dire "il fait ce qu'il peut avec les contraintes qui sont les siennes."

Si le télétravail est poussé par la force des choses et l'impératif de restreindre drastiquement les déplacement en période de Pandémie, la question est de savoir si une fois la crise passée il se développera fortement dans les entreprises.

Est-ce que l'organisation des entreprises ne va pas changer avec une collection de lieux et de gens dispersés ou au contraire ça ne va pas donner une envie de se retrouver à nouveau tous ensemble dans le même lieu?

"Ce qui me frappe beaucoup c'est de voir à quel point la question de la technologie n'a pas été un problème, souligne le professeur normand. Tout le monde s'est mis au travail avec des outils numériques qui permettent de faire des visioconférences.

La question est de savoir si on va avoir une explosion de travail à distance. Est-ce que l'organisation des entreprises ne va pas changer avec une collection de lieux et de gens dispersés ou ça ne va pas donner une envie de se retrouver à nouveau tous ensemble dans le même lieu?"