Coronavirus : "Le scénario le plus fou de l'Histoire du monde" selon le réalisateur Claude Lelouch

Le réalisateur Claude Lelouch est confiné en Normandie dans son manoir d'Auberville dans le Calvados. Lui qui adore les films où il y a de l'espoir veut croire que cette époque terrible se terminera bien et "qu'on ne verra plus les gens de la même façon."

Confiné avec sa femme dans son manoir d'Auberville dans le Calvados, le réalisateur et scénariste Claude Lelouch ne reste pas désœuvré et reste en contact avec ses proches et ses amis, malgré la pandémie de coronavirus. "J'écris et surtout j'essaye de parler avec tous mes amis et tous mes copains pour leur donner de l'espoir, raconte-t-il. Je m'occupe du quotidien pour faire tourner les Films 13, ma société de production qui est à l’arrêt pour l'instant."

J'écris et surtout j'essaye de parler avec tous mes amis et tous mes copains pour leur donner de l'espoir

Faisant un parallèle avec la situation, il assure ne pas aimer "les films qui se terminent mal" ni "les films qui se terminent bien", mais adorer "les films où il y a de l'espoir". "Je pense nous sommes en train de traverser une époque très dure, terrible mais qui devrait déboucher sur du soleil", prédit-il.

Je pense nous sommes en train de traverser une époque très dure, terrible mais qui devrait déboucher sur du soleil

Son dernier film, La vertu des impondérables, est prêt à sortir. Claude Lelouch prépare déjà le suivant. "J'ai le sentiment que tout cela va bien se terminer", assure-t-il. C'est vrai qu'on traverse une période compliquée et je passe la plupart de mon temps à remonter le moral de tous mes amis et des gens que j'aime."

On était devenus les enfants gâtés

"Ce qui se passe aujourd'hui, c'est le scénario le plus incroyable, le plus fou de l'Histoire du monde, selon le scénariste. Je ne pensais pas qu'on serait confrontés à ce qu'on est en train de vivre, mais j'ai le sentiment profond que, quand on va sortir de ce tunnel, on ne verra pas les gens de la même façon. On va les aimer autrement. Le monde avait besoin quelque part de cette crise pour qu'on se mette à ré-apprécier. On était devenu des enfants gâtés."

"J'essaye de positiver au maximum, poursuit-il. Je sais que ça va faire beaucoup de morts, que beaucoup de gens vont souffrir mais la sortie va être très belle. C'est le message que je peux vous dire et c'est là-dessus que je travaille."

Cette crise sanitaire mondiale liée au Coronavirus et ses conséquences pourraient être une source d'inspiration pour le cinéaste normand.

On ne va plus pouvoir se parler comme avant

"Je pense que les gens n'auront pas envie de voir un film sur le confinement (rire) mais à partir de ce qui arrive en ce moment et des émotions que nous sommes en train de vivre, on va pouvoir raconter des histoires autrement et différemment", indique-t-il.

"Je pense qu'on ne va plus pouvoir se parler comme on se parlait avant, estime Claude Lelouch. Tout est en train de changer, c'est une véritable révolution qui est mondiale. Ce n'est pas un problème français. Ce n'est pas mai 68."

"C'est vraiment une guerre mondiale sans la guerre et j'espère qu'on ne va en tirer que les avantages de l'après-guerre".