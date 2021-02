Coronavirus : la campagne de vaccination entraîne une baisse de la moyenne d'âge des patients hospitalisés

On est passé d'une moyenne d'âge des patients hospitalisés de 63 ans à 55 ans ces derniers jours ont expliqué Jean Castex et Olivier Véran ce jeudi 25 février 2021 au cours d'un point sur la situation épidémiologique en France. D'après le Premier ministre et son ministre de la Santé, c'est la campagne vaccinale lancée depuis début janvier qui fait son office. "Ça ne veut pas dire que le virus est plus grave chez les jeunes, ça veut dire qu’il y a moins de personnes très âgées qui sont malades, du fait de la vaccination et du fait que ces personnes sont protégées" a insisté Olivier Véran. "On peut espérer, ce serait la suite logique, que pour 100 malades donnés, il y ait moins de formes graves proportionnellement, ce serait évidemment une très bonne nouvelle" a-t-il ajouté.

Avant lui, Jean Castex avait affirmé que "le virus circule moins chez les personnes âgées que dans la population générale et que l’incidence baisse chez les plus de 80 ans depuis deux semaines." Un motif d'espoir selon le Premier ministre alors que 20 départements ont été placés "sous surveillance renforcée" et que le variant anglais représente "à peu près la moitié" des cas positifs. Jean Castex a également annoncé ce jeudi l'ouverture de la vaccination aux plus de 65 ans à partir de début avril.