Coronavirus : contre la vaccination, une infirmière toulonnaise rend sa blouse

Les mots d'Emmanuel Macron ont fait déborder le vase pour cette infirmière de Toulon. Pas question pour elle de se faire vacciner alors que le président a annoncé que la vaccination est désormais obligatoire pour les tous les soignants et les professionnels de santé en contact avec des personnes à risque. Sa décision est prise, elle quitte la profession, estimant qu'on ne doit rien lui imposer. Elle estime d'ailleurs qu'elle ne sera pas la seule à prendre une décision aussi radicale.

"J'arrête parce qu'il est hors de question que je subisse quelque chose que je n'ai pas choisi. Je pense que j'ai beaucoup de collègues qui vont suivre. Je claque la porte sans problème pour ne pas me faire vacciner." - Une infirmière toulonnaise

Le ministre de la Santé Olivier Véran précise qu'à partir du 15 septembre, tout soignant non vacciné ne pourra plus travailler, et ne sera plus payé. Mais pour cette infirmière, cette fois c'est trop.