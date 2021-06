C'est un signe de l'amélioration de la situation sanitaire en Bretagne : le taux d'incidence dans le Morbihan et les Côtes d'Armor repasse sous le seuil d'alerte.

Coronavirus : les Côtes d'Armor et le Morbihan repassent sous le seuil d'alerte

Le Morbihan et les Côtes d'Armor repassent sous le seuil d'alerte sur la circulation du coronavirus

Moins de 50 nouveaux cas pour 100.000 habitants : c'est le premier seuil d'alerte quant à la circulation du coronavirus, sous lequel le Morbihan et les Côtes d'Armor viennent de repasser. Un signe encourageant de la décrue de l'épidémie, à l'heure de la troisième étape du déconfinement.

Première fois depuis début janvier

Le taux d'incidence est redescendu à 48 nouveaux cas de Covid-19 pour 100.000 habitants dans les Côtes d'Armor au 5 juin, c'est 49,6 dans le Morbihan. Le Finistère n'est pas loin non plus de repasser sous ce seuil symbolique, avec un taux d'incidence de 53,6. L'Ille-et-Vilaine reste le département breton avec le taux d'incidence le plus élevé (60,7/100.000 habitants).

C'est la première fois depuis le 5 janvier qu'un département breton se retrouve sous le seuil d'alerte. La dernière fois que la circulation du coronavirus était si basse, c'était le 5 janvier dans les Côtes d'Armor et le 30 décembre dans le Morbihan. Au total, une trentaine de départements français ont aujourd'hui un taux d'incidence sous le seuil d'alerte.