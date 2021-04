Coronavirus : coup de boost pour la vaccination dans le Loir-et-Cher et l'Eure-et-Loir

Dans l'Eure-et-Loir et le Loir-et-Cher, une vaste campagne de vaccination est organisée ce week-end. Plusieurs milliers de doses des vaccins contre la covid-19 de Pfizer et AstraZeneca ont été reçues. Pour les administrer au plus vite, plusieurs centres de vaccinations seront ouverts.

Si vous voulez être vaccinés contre le coronavirus ces samedi 24 et dimanche 25 avril, c'est possible. Vous pouvez prendre rendez -vous en ligne, via Doctolib dans plusieurs centres de vaccination d'Eure-et-Loir et du Loir-et-Cher.

2 000 créneaux de vaccination à Blois dans le Loir-et-Cher

À Blois, le vaccinodrome du Jeu de paume est ouvert ce week-end. 2 000 personnes pourront être prises en charge. Tous les plus de 60 ans et les plus de 50 ans, pouvant justifier de comorbidités avec un certificat médical, sont concernés. Les prises de rendez-vous, c'est ici ou au 0805 021 400.

4 300 injections disponibles dans l'Eure-et-Loir

Dans l'Eure-et-Loir, où plusieurs centre de vaccinations restent ouverts ce week-end, plus de 4 300 injections des vaccins contre le coronavirus Pfizer ou AstraZeneca pourront être réalisées en deux jours.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Chartres (28) : 2 000 doses de Pfizer seront disponibles samedi 24 avril. Le centre de vaccination, situé à CharExpo, rue du Médecin Général Beyne sera ouvert de 8 heures à 20 heures.

Le centre de vaccination, situé à CharExpo, rue du Médecin Général Beyne sera ouvert de 8 heures à 20 heures. Dreux (28) : 1 000 doses de Pfizer sont disponibles. Le centre de vaccination, situé au parc des expositions , 1, impasse de la Commune sera ouvert samedi 24 avril de 9 heures à 18 heures.

Le centre de vaccination, situé au parc des expositions , 1, impasse de la Commune sera ouvert samedi 24 avril de 9 heures à 18 heures. Châteaudun (28): 400 doses d'AstraZeneca sont disponibles. Le centre de vaccination, situé espace Malraux, 1, impasse de la Commune sera ouvert samedi 24 avril de 9 heures à 18 heures.

sont disponibles. Le centre de vaccination, situé espace Malraux, 1, impasse de la Commune sera ouvert samedi 24 avril de 9 heures à 18 heures. Épernon (28) : 900 doses de Pfizer sont disponibles. Le centre de vaccination, situé au complexe sportif du Closelet, route de Gallardon sera ouvert dimanche 25 avril de 9 heures à 18 heures.

Le centre d'Olivet dans le Loiret ouvert samedi

Dans le Loiret, le vaccinodrome d'Olivet (45) reste lui aussi ouvert ce samedi 24 avril. En revanche, ces créneaux de vaccinations sont réservés au plus de 55 ans désignés comme prioritaires par le gouvernement. Policiers, gendarmes, enseignants et assistantes maternelles sont par exemple concernés. C'est aussi le cas pour des conducteurs de transports en commun, des caissiers, des chauffeurs de taxi, des bouchers et des boulanger ou encore des salariés dans les abattoirs. Pour prendre rendez-vous, c'est ici.